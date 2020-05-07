إصابة شخصين فى حريق شونة خردة بالمحلة

أصيب شخصان أثر حريق هائل شب فى شونة خردة، بمنطقة الوراقة ،التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى ،بأندلاع حريق هائل فى شونة خردة بمنطقة الوراقة، وأسفر الحريق عن أصابة شخصين من العاملين بالسنة .





وعلى الفور تم الدفع ب ٤ سيارات أطفاء من الحماية المدنية إلى موقع الحادث ،وقوة من مباحث قسم ثان إلى موقع الحادث، وتمت السيطرة على ألسنة النيران قبل أمتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتبين من خلال التحقيقات أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي.



