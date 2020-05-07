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محافظات

إصابة 5 حالات جديدة ب_ كورونا في السويس.. تفاصيل

الخميس 07/مايو/2020 - 05:17 م
عمليات التعقيم والتطهير
عمليات التعقيم والتطهير
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حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس ، اليوم الخميس ، عن ظهور نتائج تحاليل   ٥  حالات ايجابية محجوزين بمستشفى الحميات مصابين بفيروس كورونا المستجد. 


 وأذشارت مديرية الصحة فى بيانها اليوم الخميس،ان المصابين هم:  هم الحالة ( م.ح ) والحالة ( م.م ) و الحالة ( ر.م ) والحاله ( ع.ف ) والحاله ( م .س )وجميعهم مخالطين لحالات ايجابيه ظهرت خلال الايام السابقه وجارى التنسيق مع وزاره الصحه لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجار استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين .

و تؤكد مديرية الصحة على اهميو الالتزام بالاجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضروره القصوى .
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