إصابة 5 حالات جديدة ب_ كورونا في السويس.. تفاصيل

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس ، اليوم الخميس ، عن ظهور نتائج تحاليل ٥ حالات ايجابية محجوزين بمستشفى الحميات مصابين بفيروس كورونا المستجد.









وأذشارت مديرية الصحة فى بيانها اليوم الخميس،ان المصابين هم: هم الحالة ( م.ح ) والحالة ( م.م ) و الحالة ( ر.م ) والحاله ( ع.ف ) والحاله ( م .س )وجميعهم مخالطين لحالات ايجابيه ظهرت خلال الايام السابقه وجارى التنسيق مع وزاره الصحه لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجار استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات ومتابعة المخالطين .



