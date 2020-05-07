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محافظات

استخراج 50 قرشا معدنية من مرىء طفلة بعد 70 يوما ..تفاصيل

الخميس 07/مايو/2020 - 08:14 م
50 قرش معدنية في
50 قرش معدنية في مريء طفل
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همت الحسينى
أعلن الدكتور احمد الرفاعي مدير مستشفي الأطفال بجامعة المنصورة عن تمكن فريق طبى بوحده الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى من استخرج نصف جنيه عالق فى المرئ لأكثر من سبعين يوميا لطفله عمرها سنتين.

واضاف ان الطفله  كانت قد إبتلعت العملة المعدنية ( نصف جنيه) دون أن يلاحظ أحد من أسرتها وبعده بدأت تعانى من صعوبة في البلع ورفض للاكل ونوبات ترجيع متكرر كان يستجيب للعلاج بشكل جزئي بدأت تعانى من صعوبه فى التنفس ونوبات اختناق وكانت تأخذ جلسات استنشاق.


واشار الى انه  بعد معاناه السبعين يوميا من تعب الطفله طلب الطبيب المعالج عمل اشعة على الصدر والتى أظهرت وجود جسم معدنى يشبه العملة المعدنية فى المرئ . 

واوضح انه تم استقبال الحاله بمستشفى الاطفال وتم اجراء اشعة مقطعية التى أظهرت وجود العملة المعدنية فى المرئ وقد قام فريق العمل بوحده الجهاز الهضمي بعمل منظار للمرئ وتبين وجود نصف جنيه بحالة صدأ كامل مما يدل على وجوده لفترة طويلة فى هذا المكان ووجود تقرح من حوله وتم استخراجه بالمنظار دون الحاجة للتدخل الجراحى وقد خرجت الطفلة من المستشفى بحالة جيدة.
استخراج 50 قرشا معدنية من مرىء طفلة بعد 70 يوما ..تفاصيل
استخراج 50 قرشا معدنية من مرىء طفلة بعد 70 يوما ..تفاصيل
استخراج 50 قرشا معدنية من مرىء طفلة بعد 70 يوما ..تفاصيل
استخراج 50 قرشا معدنية من مرىء طفلة بعد 70 يوما ..تفاصيل
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