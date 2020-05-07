شيخ الحارة لـ عمرو زكي: اشتغلت في البترول ازاي.. واللاعب: الشركة كانت في ليبيا

وجه شيخ الحارة حديثه إلى عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، سؤالا قائلا:" برميل البترول بكام دلوقتي، ودخلت مجال البترول إزاي".





وقال عمرو زكي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" دخلت مجال البترول كمشروع وعُرض عليّ الأمر من ناس ثقة".





وأضاف عمرو زكي:" اشتغلت في شركة خدمات بترولية في ليبيا وممدوح عباس ليس له علاقة بدخولي مجال البترول".





برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.





يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.