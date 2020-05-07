مقطع فيديو يدعم نظرية المؤامرة بشأن وجود بديل لـ زعيم كوريا الشمالية

أظهر مقطع فيديو قديم، زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو يتحدث إلى شخص يشبهه بدرجة كبيرة، ما دعم نظريات المؤامرة التي تتحدث عن وجود بديل أو شبيه له خاصة مع اختفائه عن الأنظار لمدة دامت أكثر من 20 يوما، وظهوره الجمعة الماضي.





ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، تم التقاط هذا الفيديو في يوليو 2017، عندما كان كيم جونج يقف مع عدد من الحضور أثناء عرض صاروخ جديد.





وقالت الصحيفة البريطانية، إن كيم ظهر برفقة أحد الأشخاص الذي لم يظهر وجهه، لكنه تشابه معه في نفس الطول والحجم، ونفس قصة الشعر التي يقوم بها الأول.





كما ارتدى الرجل بذلة متقاربة جدا من التي يرتديها زعيم كوريا الشمالية.





ويبدو أن اللقطات تعزز الشائعات بأن كيم جونج كان يستخدم أشخاصا بديلة عنه لفترة طويلة للمساعدة خشية محاولات الاغتيال.





كما زادت النظريات هذا الأسبوع بعد أن ظهر زعيم كوريا الشمالية، الجمعة الماضي، عقب اختفائه لمدة 20 يوما ليبدد تكهنات بشأن مرضه وموته.





وزعم خبراء الإنترنت وأصحاب المؤامرة أن هناك اختلافات واضحة في ملامح الوجه وخطوط الشعر والأسنان عند مقارنتها بمظاهر كيم.





كما أظهرت الصور اختلافا في شكل أسنان الزعيم الكوري الشمالي بين صورة قديمة والصورة الحديثة، ففي إحدى الصور تظهر الأسنان ملتوية، بينما في الصورة الأخرى تظهر الأسنان معدلة بشكل واضح.





وامتدت المقارنات أيضا بين الصور القديمة والحديثة إلى أذن الزعيم الكوري الشمالي، حيث تظهر فصوص الأذن مختلفة بين الصورتين





وألقت الصحيفة الضوء أيضا على مقارنات تتعلق بوجودة نقطة على معصم كيم في الصور الحديثة لم تكن موجودة من قبل، وقال خبراء إن هذا الأمر قد يكون مرتبطًا بإجراء عملية في القلب والأوعية الدموية ، والذي يعتقد البعض أنه سبب غيابه مؤخرًا.