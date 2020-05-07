طفلته تموت جوعا.. تركي يُبكي الملايين لعدم وجود طعام ورفض أردوغان مساعدته

أبكى مواطن تركي يدعى يوسف درين الملايين لعدم وجود طعام بمنزله، وجوع ابنتيه الصغيرتين، إثر الازمة الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا في عهد رئيسها رجب طيب أردوغان.





وظهر درين خلال الفيديو الذى نشرته فضائية "إكسترا نيوز"، وهو يبكي، قائلا إن طفلته الصغيرة أخبرته بجوعها وعدم وجود طعام بالمنزل فاضطر إلى غلي الشاي وبيعه حتى يستطيع توفير الطعام، لأسرته الجائعة.





وأوضح المواطن التركي، أنه يبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل جرسون، وأصبح عاطلا عن العمل بعد تفشي أزمة كورونا فى تركيا وفشل حكومة أردوغان فى التعامل معها.





وكشف يوسف دارين، أنه لم يتلق أي دعم من الحكومة وكلما ذهب لوكالة التوظيف التركية لم يجد وظيفة له.





وعرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا عن لجوء عائلات تركية وأفراد للانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

ويتضح خلال التقرير الذي عرضته "اكسترا نيوز" نقلا عن " يورونيوز" أنه فى المتوسط ينتحر 9 أشخاص يوميا فى تركيا، وفى عام 2018 انتحر 3161 شخصا وفق المركز الإحصائي التركي.

وأكد التقرير أن المشكلة الأكبر عمليات الانتحار الجماعية، أو العائلية، وخلال الأيام الماضية عثر على ثلاث عائلات منتحرة فى مدن تركية مختلفة.

وكشف التقرير الصادر عن " يورونيوز" ووفقا لجريدة "سوزجو" التركية أنه خلال 17 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية من 2002 حتى 2018 "حزب أردوغان ، انتحر 50 ألف مواطن تركى وفقا المركز الإحصائي التركي، وإرجع الخبراء الأتراك إلى أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد مؤخرا السبب فى حالات ارتفاع حالات الانتحار لـ 9 حالات يوميا.



