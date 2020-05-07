طفلته تموت جوعا.. تركي يُبكي الملايين لعدم وجود طعام ورفض أردوغان مساعدته

أبكى مواطن تركي يدعى يوسف درين الملايين لعدم وجود طعام بمنزله، وجوع ابنتيه الصغيرتين، إثر الازمة الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا في عهد رئيسها رجب طيب أردوغان.
وظهر درين خلال الفيديو الذى نشرته فضائية "إكسترا نيوز"، وهو يبكي، قائلا إن طفلته الصغيرة أخبرته بجوعها وعدم وجود طعام بالمنزل فاضطر إلى غلي الشاي وبيعه حتى يستطيع توفير الطعام، لأسرته الجائعة.
وأوضح المواطن التركي، أنه يبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل جرسون، وأصبح عاطلا عن العمل بعد تفشي أزمة كورونا فى تركيا وفشل حكومة أردوغان فى التعامل معها.
وكشف يوسف دارين، أنه لم يتلق أي دعم من الحكومة وكلما ذهب لوكالة التوظيف التركية لم يجد وظيفة له.
وعرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا عن لجوء عائلات تركية وأفراد للانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.