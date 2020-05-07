AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طفلته تموت جوعا.. تركي يُبكي الملايين لعدم وجود طعام ورفض أردوغان مساعدته

الخميس 07/مايو/2020 - 09:22 م
اردوغان
اردوغان
Advertisements
أسامة علي
أبكى مواطن تركي يدعى يوسف درين الملايين لعدم وجود طعام بمنزله، وجوع ابنتيه الصغيرتين، إثر الازمة الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا في عهد رئيسها رجب طيب أردوغان.

وظهر درين خلال الفيديو الذى نشرته فضائية "إكسترا نيوز"، وهو يبكي، قائلا إن طفلته الصغيرة أخبرته بجوعها وعدم وجود طعام بالمنزل فاضطر إلى غلي الشاي وبيعه حتى يستطيع توفير الطعام، لأسرته الجائعة.

وأوضح المواطن التركي، أنه يبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل جرسون، وأصبح عاطلا عن العمل بعد تفشي أزمة كورونا فى تركيا وفشل حكومة أردوغان فى التعامل معها.

وكشف يوسف دارين، أنه لم يتلق أي دعم من الحكومة وكلما ذهب لوكالة التوظيف التركية لم يجد وظيفة له.

وعرضت فضائية "اكسترا نيوز" تقريرا عن لجوء عائلات تركية وأفراد للانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

ويتضح خلال التقرير الذي عرضته "اكسترا نيوز" نقلا عن "يورونيوز" أنه فى المتوسط ينتحر 9 أشخاص يوميا فى تركيا، وفى عام 2018 انتحر 3161 شخصا وفق المركز الإحصائي التركي.

وأكد التقرير أن المشكلة الأكبر عمليات الانتحار الجماعية، أو العائلية، وخلال الأيام الماضية عثر على ثلاث عائلات منتحرة فى مدن تركية مختلفة.

وكشف التقرير الصادر عن "يورونيوز" ووفقا لجريدة "سوزجو" التركية أنه خلال 17 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية من 2002 حتى 2018 "حزب أردوغان، انتحر 50 ألف  مواطن تركى وفقا المركز الإحصائي التركي، وإرجع الخبراء الأتراك إلى أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد مؤخرا السبب فى حالات ارتفاع حالات الانتحار لـ 9 حالات يوميا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاتب تركى يفضح أردوغان وحزبه ... تفاصيل

ملف اللاجئين.. خبير يكشف خطة أردوغان للحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي

كيف يستغل أردوغان أزمة كورونا لممارسة جرائمه في ليبيا؟ خبير في الشأن التركي يجيب

متخصص فى الشأن التركى: تركيا تحتل المركز السابع في إصابات كورونا

أردوغان يدفع شعبه للانتحار بمعدل 9 حالات يوميا.. 50 ألف منتحر خلال فترة حكمه

ترشيحاتنا

أول منع تجول في الإسلام كان بمكة.. فكيف امتثلت قريش للرسول؟

فيديوجراف.. قرارات جديدة من رئيس الوزراء بشأن حظر التجول

بعد زواجها للمرة الـ 6 .. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق

غير مؤهلين.. منع المتعافين من كورونا دخول الجيش الأمريكي

17 مؤسسة دينية وحوارية في لبنان تعلن مشاركتها في يوم الصلاة لرفع كورونا

بعد زواجها.. تعرف على عمر غادة عبد الرازق الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا مبرر.. أب يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل

بعد خيانتها لـ عهد.. أجرأ 5 صور لـ حلا شيحة