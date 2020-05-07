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أخبار العالم

اليابان تعتمد عقار رمديسيفير الأمريكي علاجا لفيروس كورونا

الخميس 07/مايو/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
قررت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، استخدام العقار الأمريكي، رمديسيفير، لعلاج فيروس كورونا المستجد، كما تدرس الحكومة استخدام عقار "أفيجان" الياباني لنفس الغرض. 

وكانت الولايات المتحدة قررت استخدام عقار رمديسيفير، الذي تنتجه شركة جلعاد الأمريكية، كعلاج لفيروس كورونا المستجد، عقب اعتماده من قبل منظمة الغذاء والدواء الامريكية. 

وقال مسؤول في وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية إنه "تمت الموافقة على استخدام العقار بموجب تدابير استثنائية".

وأعلن رئيس الوزراء الياباني، منذ أيام، أمام البرلمان عن استعداد بلاده لإعتماد العقار الأمريكي كعلاج لفيروس كورونا المستجد. 

وأكد كبير أطباء البيت الابيض ومستشار ترامب، دكتور فاوتشي على فاعلية العقار الأمريكي في تقليص فترة تعافي المصابين بالفيروس من 15 يوما إلى 11 يوما فقط. 
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