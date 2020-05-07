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محافظات

الغربية تعمم صناديق القمامة الجديدة علي كافة المدن

الخميس 07/مايو/2020 - 10:56 م
محافظ الغربية ونائبه
محافظ الغربية ونائبه يتفقدان صندوق جمع القمامة
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أحمد على

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية،  والدكتور احمد عطا نائب المحافظ ، اليوم، صناديق القمامة الجديدة والموجودة بشارع علي مبارك بحي اول طنطا، وشارع سعيد مع شارع صدقي بحي ثان طنطا، للاطمئنان علي مدي التزام المواطنين بالقاء القمامه بها ، بحضور رئيس حي اول وثان طنطا.

وأشار محافظ الغربية،  إلى انه سيتم تعميم الصناديق الجديدة بواقع 100 صندوق في كافة مدن ومراكز المحافظة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة ، والحفاظ علي القمامة حال تدويرها.

كما أشار المحافظ الى ضرورة الحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة، الي جانب تسهيل عمل سيارات جمع القمامة والحد من تراكمها في الشوارع .

يذكر أن الدكتور  احمد عطا نائب المحافظ قد قام بالتصميم الهندسى للصندوق بالتعاون مع استشاري المحافظة للأعمال الميكانيكية بالتعاون مع احدي الشركات الوطنية لتصميم المعدات.

الغربية تعمم صناديق القمامة الجديدة علي كافة المدن
الغربية تعمم صناديق القمامة الجديدة علي كافة المدن
الغربية تعمم صناديق القمامة الجديدة علي كافة المدن
الغربية تعمم صناديق القمامة الجديدة علي كافة المدن
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