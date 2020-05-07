بالأسماء.. استشهاد 4 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض

أعلنت النقابة العامة للتمريض، عن استشهاد أربعة من جنود الجيش الأبيض، بمواجهة فيروس كورونا.





واستشهد أربعة من أطقم التمريض، وجاءت أسماؤهم كالتالي:-





عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي، اثناء عملها بمستشفي جامعة الزقازيق.





ابتسام عبد الفتاح ابراهيم.





السيد محمد المحسناوي، مستشفي النجيلة.





سهام محمد عبده تمريض الدقهلية وتعمل بمركز الكلي والمسالك.





من ناحية أخرى .. أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة قررت دعم أعضائها لمن أُصيب من أفراد هيئة التمريض أثناء مواجهة فيروس كورونا بمبلغ ألفى جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم، وصرف (20000) عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة، مؤكدة أنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس، موضحة أن عدد حالات الإصابة بلغ نحو 50 إصابة بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالاتهم، ومنهم من تماثل للشفاء.

ويأتى ذلك، بالتزامن مع مطالبات نقابة التمريض، للدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة التمريض المنقطعين والمستقيلين لأسباب غير مُخلة بالشرف، والأمانة، إلى العمل، بالإضافة إلى من انقطع عن استلام التكليف، وذلك لسد العجز الموجود بأعداد التمريض فى مصر، وللاستفادة منهم خاصة فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لامتلاكهم خبرات تؤهلهم لاستلام العمل، بشكل أسرع.