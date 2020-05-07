الإعلامية مديحة عاشور تقدم أمسية للإنشاد الدينى عبر صفحة «معرض الكتاب»

أكدت الإعلامية مديحه عاشور، أن «الإنشاد الدينى فن يخاطب الروح والوجدان، ويبعث برسالة سلام إلى كل العالم، كونه يتسع لكل الثقافات واللغات».





جاء ذلك خلال تقديمها أمسية الإنشاد الدينى التى أقامتها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم علي الحاج، بالتعاون مع الصالون الثقافى برئاسة الشاعر محمد حميدة، وضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ، من خلال البث المباشر عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأشادت «مديحة»، فى بيان اليوم، بدور المؤسسات الحكومية والخاصة وأيضا الفنانين، فى المبادرات التى تحث المواطنين على البقاء فى المنزل فى ظل الظروف الصحية المستجدة٠





وشارك في ليلة الإنشاد الديني المنشد فراس قزاز مؤذن المسجد الأقصى من فلسطين، والمنشد عبدالحليم حجم من سوريا، والمنشد مصطفى الشافعي من مصر، وقدموا باقة من أجمل القصائد الدينية، التى لاقت استحسان المتابعين.





يأتي ذلك ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الارتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.