مصطفى شوقى يطرح أغنية "وصانى ابويا" إهداء للقوات المسلحة

طرح الفنان مصطفى شوقى أغنية جديدة تقديرا لجهود رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى تأمين وحماية مصر من الأعداء جاءت الأغنية بعنوان "أبويا وصانى" وتقول كلمات الأغنية:

هوى هوى هوي

يا دنيا سامعانى .. أبويا وصاني

ما أخلى جنس دخيل يخش أوطاني

الأرض دى أرضى أحميها أنا وولدي

أفديها بالأرواح وتعيشى يا بلدي

أيوة الله

وحقق المطرب مصطفى شوقى نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" ، التي طرحت خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما طرح بعدها أغنية "وحشتوني"، وهي من ألحانه وكلمات نصر محروس.