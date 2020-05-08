AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

داليا زيادة: سيتم إعادة التوازن للخطاب الحقوقي في العالم بعد أزمة كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:46 ص
داليا زيادة
داليا زيادة
Advertisements
أماني نوار

أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة ان الصدمات المتلاحقة التي يواجهها العالم من جراء أزمة فيروس كورونا، دخلت الحكومات على المستوى المحلي في كل دولة، ودخلت الدول في إطار النظام العالمي الشامل في مرحلة ترتيب أولويات.

 

وأكدت داليا زيادة في تصريح لـ" صدى البلد " أن قضايا حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية هي من ضمن الأمور التي ستتعرض لإعادة ترتيب وربما أيضًا تعديلات على مفاهيمها وأهميتها في الحفاظ على استقرار النظام العالمي وأمن وسلامة الشعوب.

 

واوضحت أن  هناك شيئًا كبيرًا سيتغير في توازنات السياسة العالمية، ومراكز القوة بها، بعد خروجنا من أزمة كورونا، وبالتالي لن تتغير القيم العالمية المثلى، ولكن ما سيحدث حتمًا هو إعادة التوازن للخطاب الحقوقي العالمي، بمعنى إنه في العقدين الأخيرين تركز الخطاب الحقوقي في العالم كله على الحقوق المدنية والسياسية.

 

واشارت داليا أنه نظرًا للتقلبات السياسية الكبيرة التي رأيناها تحدث في كل أرجاء العالم من أول حقبة الربيع الأوروبي ومرورًا بحقبة الربيع العربي ومؤخرًا سلسلة الثورات التي وقعت في أمريكا اللاتينية، وكانت القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الحق في الصحة مثلًا، تأتي دائمًا في المرتبة الثانية ولا تلقى نفس الاهتمام الإعلامي الواسع، وكان دائمًا يتم التعامل معها كقضايا داخلية تخص كل دولة بشكل منفرد، ولا تشغل الرأي العام العالمي، وبالتأكيد بعد الصدمات الكبيرة التي أحدثتها كورونا في مجال الرعاية الصحية، والهزة المرعبة التي أحدثتها في الاقتصاد خصوصًا على مستوى قطاع الأعمال الخاص،


واكدت  أن العالم سينشغل بإصلاح هذه البنود قبل أن يعود للإنشغال بالحقوق المدنية والسياسية مرة أخرى، ومن المتوقع طبعًا أن تتغير الطريقة التي سيعبر بها المواطنون عن أنفسهم في نطاق العمل السياسي، بحيث سيكون استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مقدم على استخدام الوسائل التقليدية مثل الاحتجاجات في الشارع أو التجمعات الحزبية أو الحركية بشكلها التقليدي، وربما تتراجع بعض الحكومات الأكثر التزامًا بمفاهيم الحرية الفردية والمجتمع المفتوح والسوق الحر عن ممارسة هذه القيم لضمان وإعطاء الأولوية لسلامة المجتمع والمصلحة العامة قبل حرية الفرد ومصلحته، بمعنى آخر فإن أزمة كورونا، حتى وإن كانت لن تغير كثيرًا في شكل وتفاعلات العلاقات بين الدول داخل النظام العالمي، إلا أنها حتمًا ستؤثر على ما تعودناه بشأن العلاقات بين الحكومات والمواطنين ومساحة تدخل الدولة في تقرير حياة الأفراد، وبالتالي ستتأثر قيم حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية بكل ذلك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر ترد على 372 توصية متعلقة بحقوق الإنسان وتكشف آليات تنفيذها

"كورونا" يواصل الضغط على بورصات أوروبا بأولى جلسات الربع الثاني

عبد الرازق توفيق يكتب: الوجه‭ ‬الآخر‭ ‬للأزمة

أحمد شيخو يكتب: "كورونا".. وحل العصرانية الديمقراطية

الإمارات: قرار أوبك+ سيكون له أثر كبير في إعادة التوازن لسوق النفط

أحمد شيخو يكتب: التفكّر في القادم بعد "كورونا"

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسن شاكوش على قضية اتهامه بخطف أبناء عمر جابر: سوء تفاهم

أحمد زاهر يعلق على إشادة علاء مبارك بدوره في مسلسل البرنس.. شاهد

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

ربطها في السرير وصوّرها أثناء العلاقة الجنسية.. إسراء تطلب الطلاق: زوجي قواد وبيدير شبكة دعارة

بعد مد تعليق النشاط.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز

تحرك عاجل من الصحة بشأن سيدة مصابة بكورونا ملقاه بفناء مستشفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة النصف من رمضان.. شاهد أقرب صور للبدر العملاق في سماء مصر

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل