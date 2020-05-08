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اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 8-5-2020

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-5-2022، بنحو 10 جنيهات وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بمحال الصاغة نحو 750 جنيها .

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلي فئة 857 جنيها اليوم.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 22 نحو 783 جنيها.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 642 جنيها

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأقل فئة لنحو 500 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6000 جنيها وأوقية الذهب نحو 1717 دولارا.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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