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أخبار العالم

الجيش الليبي يكشف تفاصيل التطورات الأخيرة لعملية طيور الأبابيل

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشرت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل العملية العسكرية التي استهدفت الميليشيات الإرهابية في مصراته.

وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان: "شنّت مقاتلات السلاح الجوي بالقوات المسلحة العربية الليبية سلسلة من الغارات الجوية إستهدفت من خلالها عددًا من المواقع بمنطقة بوقرين شرق مدينة مصراته".

وأشارت إلى أنه منها تمركزاتٍ لمجموعات الحشد المليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، إضافة لعددٍ من الضربات الجوية داخل مزارع خُصصت لتكون مواقعًا لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين.

ولفتت إلى أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو الليبي القائم على تنفيذ #عملية_طيور_الأبابيل التي لا تزال مُستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع مجموعات الحشد المليشياوي الموالي للعدوان التركي.
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