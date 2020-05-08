AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن بورصة السلع الحاضرة الجديدة في مصر

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
يطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين بالتعاون مع البورصة المصرية مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة «السلع القابلة للتخزين»، الذى ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام بالتوازى مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن البورصة السلعية والتي تهدف إلى ضبط إيقاع منظومة التجارة الداخلية بما يخدم جميع أطراف المنظومة من خلال تقليل حلقات التداول لخفض الهدر والهالك، وكذا الشفافية في عمليات التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية وخفض أسعار التجزئة.

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي أكد أن البورصة السلعية ستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجيستية بالمحافظات، وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.

وقال "عشماوي" لـ "صدى البلد": "البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية".

وأضاف: "البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجيستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية".

وأوضح: "الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التموين تنتهي من إعداد مشروع قانون إنشاء بورصة السلع وإرساله إلى الوزراء خلال أيام

بورصة السلع الحاضرة.. نقلة حضارية للتجارة الداخلية تتيح تداول السلع إلكترونيا

ترشيحاتنا

آخر تطوارات قضية حنين حسام فتاة التيك توك.. قاضى التحقيق يخلي سبيلها والنيابة تستأنف على القرار

دراسة: العثور على فيروس كورونا في السائل المنوي

دراسة: المتعافون من كورونا يمكنهم تقليل نسبة العدوى بشكل كبير

تونس تسمح لطائرة تركية متجهة إلى ليبيا بالهبوط في مطارها

حمل الفيروس 49 يوما.. متعاف سعودي من كورونا يروي تجربته مع المرض

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا