تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

يعد الميكرويف من الاجهزة الكهربائية التي اصبحت اساسية بالبيوت المصرية لذلك نصحت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري والزراعي ربات المنزل من ذوبان الأطعمة في الميكرويف فكل طعام له نظام يجب ان تتعرفي عليه.





وضربت الدكتورة سماح نوح أ مثلة كالآتي:





* اللحوم لها عدة طرق ان نتركها لمدة 24 ساعة في رف المبرد لكل كيلو ونصف او بالميكرويف او وضعهم في ماء بارد (وهم بكيسهم)

*الخضروات معظمها يمكن اضافتها مباشرة على الاكل وبالنسبة للسلق فتترك فترة اقل لانها تستوي اسرع

*الفواكه يمكن ازالة الجليد عنها بالحرارة العادية للغرفة

*المعجنات تذهب من الثلاجة للفرن مباشرة ماعدا الخبز والكيك الافضل ازالة الجليد عنها بحرارة الغرفة العادية وهي مغطاة

*اما الاكلات المطبوخة مسبقا ومجلدة فتسيح قبلها في المبرد من الاسفل يعني ع الرف ثم تحمى بالفرن لو لم يزل عنها الثلج كليا اتركيها اكثر بالفرن من العادي.





ملاحظة هامة لا تعد الطعام الذي ازيل عنه الثلج ابدا الى الثلاجة واعادة تجليده

اذا اردت أن تذوبي الطعام بعد تجليده في الماء فضعي الكيس في وعاء معبأ ماء وحاولي تغير الماء كل فترة لأن درجة حرارة الماء تصبح باردة.

*الفواكه والخضار تحتاج ل6 ساعات في البراد ليذوب عنها الثلج لكل نصف كيلو تقريبا.

*اللحوم الحمراء تحتاج لحوالي 8 ساعات بالبراد لكل نصف كيلو أما الدجاج فتقريبا 6 ساعات.

*عندما تريدين تذويب الثلج عن الطعام بالميكرويف أزيلي أي أكياس نايلون أو العلب التي تكون موضوع فيها اللحم من المحلات لأنها تعمل تفاعل كيماوي غير جيد على الطعام ودعي لكل نصف كيلو حوالي 6 الى 8 دقائق للتذويب ولكن عندما يكون المكروويف على درجة خفيفة.

* كلما كان حجم الطعام المجلد قليل كلما كان أفضل لأن تذويب الثلج عنه أسهل فحاولي تصغير الكمية وأيضا دعي الطعام بطريقة مسطحة جدا ومستطيلة.



