مستشار الرئيس للصحة يطمئن المصريين بعد زيادة إصابات كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، تفاصيل علاج فيروس كورونا، موضحا أن كل النتائج تقول إن كل تلك الأدوية تقلل مدة المرض فقط وليست علاج للفيروس.





وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "أخر النهار"، أن الأدوية التي يتم تداولها حتى الآن وتعتمدها بعض الدول لمواجهة الفيروس تحتاج إلى تجارب حيوانية ومعملية وبشرية لعدة أشهر.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة: "منظمة الصحة العالمية أكدت أن اللقاح سيتاح، لكن لابد من ضمان العدالة في توزيعه".





وأشار إلى أنه كان على اتصال مع أكبر مستشفى في مدينة ووهان، وتم مناقشة تجاربهم في مواجهة الفيروس، في محاولة للاستفادة من تلك التجارب ضمن خطة مصر لمتابعة كافة الخطط التي طبقتها الدول التي انتشر فيها الجائحة لتفادي أي أضرار في المستقبل، ولفت إلى ان أي وباء في العالم لا ينتهى سريعا وفيروس كوفيد 19 يحتاج المزيد من الوقت للتصدي له، ويمتد مدة التصدي له لعدة أشهر.





ونوه مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة إلى أن الأعداد مرتفعة لكنها تزيد بطريقة أفقية ولا تشكل الخطورة التي يظنها البعض.