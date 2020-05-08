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استشاري الأبحاث الإكلينيكية: فيروس كورونا به ثلاث سلالات والتوصل لعلاج بعد عام ونصف

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:01 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال الدكتور أشرف الفقى استشاري الأبحاث الإكلينيكية و المناعية وزميل سابق بهيئة الدواء الأمريكية، إن هناك سباقا بين الشركات المنتجة على الفحوصات و التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف   الفقى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة اكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان أن، هيئة الدواء الأمريكية تقر تحاليل جديدة لاكتشاف الإصابات بـ فيروس كورونا.

وأوضح  أن التحاليل الخاصة بـ اللعاب  يعتبر من التحليل السهلة ومن الممكن ان يرسل المواطن العينات من البيت و لا يستلزم ذهاب المريض.

ولفت أن هناك دراسات تؤكدًا أن هناك أعداد كبيرة لديها اجسام مضادة للفيروس، وأكد أن المطلوب حاليا توافر جها التحاليل وجود أجسام مضادة بالجسم.

وأشار إلى أن فيروس كورونا به ثلاث سلالات وأكد أن بروتوكول العلاج لكورونا زاحد ولكن لا يوجد علاج تم الوصول له لعلاج كورونا.

وتابع"  أنه من المتوقع ان يتم التجارب السريرة على مرضى كورونا فى فى الفترة المقبل ومن المتوقع أن نصل للقاح لفيروس كورونا خلال عام أو عام ونصف"

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