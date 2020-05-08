AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تعرف على المسئول عن الإبلاغ بإصابات كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
محمود فايد
وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، عددا من التحذيرات التى تتطلب الوعي  وإدارك الخطورة من جانب المواطنين تجاه المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، خاصة مع مساعي إعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا حفاظا علي أقتصاد الدولة المصرية وعدم التوسع فى التداعيات السلبية.

تحذيرات رئيس الوزراء

التحذيرات تضمنت توقيع العقوبات علي من يخالف إجراءت المواجهة فى ظل إعادة الحياة لطبيعتها، ومن ثم القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، له دور كبير فى  ضبط المواجهة مع غيره من الإجراءات التى تعمل الحكومة علي تطبيقها.

إبلاغ حالات كورونا

القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، تضمن  فى الباب الرابع المعنون  بالإجراءات الوقائية عند ظهور الأمراض المعدية المادة 12 بأن إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص، أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.

المسئولون عن الإبلاغ بكورونا

ونصت المادة 13 المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي:
(أ) كل طبيب شاهد الحالة.
(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته.
(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها.
(د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.

ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

ونصت المادة 14 على أنه للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره، كما نصت المادة 15لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في قطر.. قانون جديد لمواجهة كورونا.. تعرف عليه

يسمح بتفتيش المنازل والبحث عن المرضي ..ماذا يعني وضع كورونا بجدول الأمراض المعدية

بعد إعلان تعديله من رئيس البرلمان.. قانون الأمراض المعدية وعلاقته بـ كورونا

قانون الأمراض المعدية.. مقترحات النواب لتعديله.. ونواب: ثورة تشريعية لصالح القطاع الطبي

صحة النواب توافق على قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية

الحبس و50 ألف جنيه غرامة.. صحة النواب تغلظ عقوبة تعطيل دفن الموتى بسبب كورونا

ترشيحاتنا

بعد 14 عاما من غرق العبارة السلام 98.. محكمة أوروبية تقضى بـ صرف تعويضات للناجين وأهالى الضحايا

بريد وبنك.. موعد صرف المرحلة الثانية لمنحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

خطاب توضيحي جديد.. التعليم تشرح تعليمات تسليم أبحاث طلاب المدارس

ربطها في السرير وصوّرها أثناء العلاقة الجنسية.. إسراء تطلب الطلاق: زوجي قواد وبيدير شبكة دعارة

مصاب حادث استهداف وزير الداخلية الأسبق يوجه رسالة للرئيس السيسي

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة يكشف حقيقة وصول عقار ريمديسيفير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة النصف من رمضان.. شاهد أقرب صور للبدر العملاق في سماء مصر

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل