البرازيل.. نحو 10 آلاف إصابة ومئات الوفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الجمعة، تسجيل 9888 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.





ويرتفع بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 135106 حالة إصابة.





وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى ارتفاع عدد الوفيات من جراء الإصابة بالفيروس إلى 9146 حالة وفاة، بعد تسجيل 610 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وتصاعد معدل انتشار فيروس كورونا في البرازيل خلال الفترة الماضية، وباتت اليوم تمثل ثامن أكبر دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.





وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 3,911,432 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 270,338 وفاة، وبلغ عدد المتعافين 1,340,222 شخصا، بحسب موقع "وورلد ميتر".



