أمريكا تسجل 2448 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 2448 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لتصل بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 75543 حالة.





وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة، نقلا عن جامعة "جونز هوبكنز"، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة، أن العدد الإجمالي للمصابين بالوباء في هذا البلد ارتفع إلى 1254750 شخصا، حيث تم تسجيل 27300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وتماثل للشفاء حوالى 195 ألفا،وبلغ عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت لكشف المصابين بالفيروس حوالى 81 مليون فحص.