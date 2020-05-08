AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب أحمد السقا.. وائل جسار يتصدر مؤشرات جوجل

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:01 ص
وائل جسار
وائل جسار
Advertisements
آيه عاطف
تصدر الفنان وائل جسار، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد فوزه على الفنان أحمد السقا في برنامج المسابقات "اغلب السقا".

تبرع وائل جسار إلى جمعية مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى؛ بمبلغ 100 ألف جنيه وهي قيمة الجائزة التي فاز بها بعد منافسة السقا. 

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيللي كريم ضيفة ثاني حلقات "إغلب السقا".. الليلة

سبونج بوب.. حمادة هلال يقع في فخ أحمد السقا.. فيديو

قناص.. حمادة هلال يتغلب على أحمد السقا في تحدي الرماية.. فيديو

إني أغرق.. أحمد السقا يتحدى حمادة هلال في أطول نفس تحت الماء.. فيديو

السقا وقصي يرقصان دبكة بمشاركة رزان مغربي في بداية رائعة للبرنامج.. فيديو

شاهد | سقوط أحمد السقا في أولى فقرات حلقة اليوم من "اغلب السقا"

ترشيحاتنا

وفاة مغني راب شهير بفيروس كورونا

أنا مش أم.. سلوي عثمان تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل البرنس

دعاء الصباح يجعلك تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها.. بـ 3 كلمات فقط

حقيقة أزمة عقود لاعبي الزمالك بسبب توقف النشاط الرياضي

حدث ليلًا.. مستشار الرئيس: تطعيم فيروس كورونا سيكون متاحا في نوفمبر.. بسمة وهبة تحرج أحمد العوضي.. وصلاح يزين التشكيل المثالي للأفضل في الدوري الإنجليزي

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف

AdvertisementS

الصحة تحسم الجدل حول تفشي فيروس كورونا بالمرحلة الثالثة.. فرق التقصي الوبائي كلمة السر

الطريق الصحيح..صحيفة بحرينية تكشف بالأسماء كواليس محاولة الانقلاب فى قطر وكيف أجهضتها تركيا

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب ومستجاب.. 9 كلمات تجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

أغرب حالة على الإطلاق .. شاب مصاب بورم ضخم ينمو من وجهه حتى بطنه.. صور

دعاء الصباح يجعلك تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها.. بـ 3 كلمات فقط

بعد فيديو القطة.. تعرف على موقف الشرع من تعذيبها.. وهل لمسها ينقض الوضوء

اليو بادجي يكشف ما قاله له مدرب صن دوانز وحقيقة عدم قناعة فايلر به.. فيديو

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو

أنا مش أم.. سلوي عثمان تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل البرنس

من بينها التمر باللبن.. أطعمة صحية احرص على تناولها في وجبة إفطار رمضان..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عزومتك عندنا...طاجن شعرية بأوراك الدجاج مع جلاش والحلو قطايف بالآيس كريم

بإطلالة جذابة.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

من بينها التمر باللبن.. أطعمة صحية احرص على تناولها في وجبة إفطار رمضان..فيديو