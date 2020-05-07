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توك شو

السقا لـ وائل جسار: على جثتي أبدأ الحلقة قبل ما أسمع قلبك حنين يا نبي

الخميس 07/مايو/2020 - 08:34 م
السقا
السقا
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عبد الخالق صلاح
استضاف أحمد السقا، في برنامجه اغلب السقا، المطرب وائل جسار؛ موضحا أنه وكل أسرته من معجبيه.

وأضاف السقا: «قبل الحلقة كلمت والدتي وعرفتها معاد الحلقة.. أنا مش هبدأ الحلقة على جثتي قبل ما أسمع قلبك حنين يا نبي». 

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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