استعدادا للصيف.. تخفيف قيود الإغلاق على الشواطئ الإسبانية مع اتخاذ التدابير الاحترازية.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر خلالها شاطئ سيلجار بإسبانيا والذي تبلغ مساحته 780 مترًا مربعًا، حيث تم تقسيمه إلى خمسة قطاعات، تم تمييزها بوضوح بأعمدة عالقة في الرمال والحبال، مع وجود مسافة 1.5 متر بين كل قسم من مظلات المصيفين.
وقدم عمدة سانكسينكسو، مقترحات البلدية لضمان الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي على الشواطئ الإسبانية خلال فصل الصيف القادم، ويسهل النظام المقترح فصل الأشخاص عن بعضهم البعض، إذا كان تطور الوباء إيجابيًا.
وأعلنت إسبانيا، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد إلى 221 ألفا و447 حالة، عقب تسجيل 1122 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.
وقالت وزارة الصحة الإسبانية إنه تم تسجيل 213 حالة وفاة جديدة بـ مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.
وقررت الحكومة الإسبانية، أمس الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لأكثر من أسبوعين، اعتبارا من الأحد المقبل؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.