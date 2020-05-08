اسمها تمويلات.. الإفتاء: البنوك لا تعطي قروضا حتى نفتي بتحريمها.. فيديو

حكم فوائد البنوك والتعامل معها

ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال (هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا ؟).





وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.





ودائع البنوك حلال أم حرام .. الإفتاء تجيب

ودائع البنوك حلال أم حرام .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.





وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ودائع البنوك حلال أم حرام ؟ أن الشخص الذي يودع مالًا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.



