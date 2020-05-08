AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

اسمها تمويلات.. الإفتاء: البنوك لا تعطي قروضا حتى نفتي بتحريمها.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:37 ص
الإفتاء: البنوك لا
الإفتاء: البنوك لا تعطي قروضا أصلا حتى نفتي بتحريمها
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البنوك لا تعطي قروض، لأن الفقهي للقرض هو عقد إرفاق أي أقرب للتبرع، منوها أن تسمية تمويلات البنوك بالقروض خطأ يؤدي إلى التباس بين معنى القرض الفقهي وبين معنى التمويل البنكي، منوها أن البنوك مؤسسات مالية وليست مؤسسات خيرية، قائمة على تدوير الأموال والإستثمار والمكاسب وليست قائمة على التبرعات.

وأضاف، أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن تسمية التمويلات البنكية قروضا هو الذي جعل بعض الفقههاء المعاصرين يلتبس عليهم حالها فيحرمون ذلك بناءا على القاعدة المتفق عليها، كل قرض جر نفعا فهو ربا" منوها أنها في الحقيقة ليست قروضا ولا يصح أصلا أن يعطي البنك قروضا من ناحية الفلسفة المالية وبالتالي فمعنى هذا أن التمويل البنكي هو الذي يأخذه الإنسان من البنك لشراء سلعة أو خدمة معينة.

حكم فوائد البنوك والتعامل معها
ورد سؤال على صفحة دار الإفتاء المصرية، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال (هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا ؟). 

وأجابت دار الإفتاء قائلة: إن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.

ودائع البنوك حلال أم حرام .. الإفتاء تجيب
ودائع البنوك حلال أم حرام .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها؛ جائز لأنه من قبيل الاستثمار.

وأوضح«عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ودائع البنوك حلال أم حرام ؟ أن الشخص الذي يودع مالًا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف أخرج الزكاة على شهادات الاستثمار .. أمين الفتوى يجيب

حكم القرض البنكي في التمويل العقاري أو لعمل مشروع .. أمين الفتوى يجيب

حكم فوائد شهادات الاستثمار وكيفية إخراج الزكاة عليها.. الإفتاء توضح

هل عائد شهادات الاستثمار حرام أم حلال وحكم التصدق منه .. الإفتاء تجيب

9 فتاوى عن التعامل مع البنوك .. اعرف إجاباتها الشرعية

هل عوائد شهادات الاستثمار حلال أم حرام؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

"كورونا نمبر وان"....تعرف على جداول الأمراض المعدية فى مصر

بسبب الصادرات.. الصين تصدم العالم مرة أخرى في ظل كورونا

دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب ومستجاب.. 9 كلمات تجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

فيديوجراف.. أسباب وعلاج جرثومة المعدة

أحمد فؤاد سليم: دوري في مسلسل الاختيار يشبه لشخصية شقيقي الحقيقية

AdvertisementS

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

هل يتم فتح المساجد فى العشر الأواخر من رمضان ..الأوقاف تحسم الجدل

التربية والتعليم: لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب لعدم سداد المصروفات المدرسية

خلال 24 ساعة.. قاضي المعارضات يحسم الجدل في قضية فتاة التيك توك بعد إخلاء سبيلها

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

ارتفاع أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية.. مجلس الوزراء يكشف الحقيقة

بعد سخرية رامز جلال من ملابسه.. تعرف على تكلفة إطلالة حسن شاكوش..صور

الطريق الصحيح..صحيفة بحرينية تكشف بالأسماء كواليس محاولة الانقلاب فى قطر وكيف أجهضتها تركيا

تأجيل الدراسة وخسائر قناة السويس ..الحكومة تكشف 7 حقائق حول كورونا .. وتنفي 9 شائعات .. فيديو جراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوم رجب وشعبان.. كيف يحتفل مسلمو تشاد بـ شهر رمضان

بعد فراق 7 أسابيع بسبب كورونا.. رد فعل مؤثر لطفلة مصابة بالسرطان لحظة لقاء والدها

بسبب أزمة كورونا.. زبونة تطلق النار على العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير..تفاصيل