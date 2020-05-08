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أصل الحكاية

مكة أفريقيا الغربية.. قصة أكبر المساجد التاريخية فى غانا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:18 م
مساجد فى غانا
مساجد فى غانا
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أمينة الدسوقى

فى كل بلد مسلم تجد بيوت الله عامرة بالمصلين، بمجرد أن تتراءى لك من بعيد تشعر بالطمأنينة فى دولة غانا يوجد بها العديد من المساجد الإسلامية التاريخية حيث يحكى كل مسجد قصته من خلال طرازه المعماري.

مسجد المدينة 


يعد مسجد المدينة (أو مسجد المدينة المركزي أو مسجد المدينة) هو واحد من أكبر المساجد في غانا هو المسجد فهو المسجد الرئيسي في المنطقة ويقيم المسلمون فيه الجماعات وصلاة الجمعة.

تم إنشاء هذا المسجد بعد عام 1959م،  ليس للصلاة فقط ولكنه يضم بداخله المدرسة الأساسية الثانوية مدرسة تقدم التعليم العادي وكلية متخصصة في الدراسات القرآنية.


مسجد لارابانكا

أما مسجد لارابانكا هو أحد المساجد الأثرية في غانا، و  أفريقيا حيث يقع المسجد في قرية لارابانكا في المنطقة الشماليَّة من غانا.

شُيِّد المسجد وفق النمط المعماري السوداني - السواحيلي، وهو أقدم مساجد الدولة وأحد أقدم مساجد أفريقيا الغربية، وله أهمية ورمزية كبيرة عند المُسلمين في تلك الناحية من العالم، حيث لُقّبت المنطقة التي يقع فيها بلقب «مكَّة أفريقيا الغربيَّة».

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يحوي المسجد مُصحفًا قديمًا يرجع لِسنة 1650م. وهيئة هذا المسجد الخارجيَّة مُميزة ومُلفتة من حيث أنه مبنيٌّ بواسطة الطوب والقصب، ولهُ بُرجان طويلان هرميَّان، أحدهما يضم المحراب ويُشكِّلُ واجهة المبنى من الشرق، والآخر يلعب دور المئذنة ويقع في الجانب الشمالي الشرقي. 

جدير بالذكر أن غانا دولة إفريقية وتقع على طول خليج غينيا والمحيط الأطلسي، في المنطقة دون الإقليمية لغرب أفريقيا. تحدها بوركينا فاسو من الشمال، وتوغو من الشرق، وساحل العاج من الغرب. وهي دولة محورية في غرب أفريقيا. استقلت عن بريطانيا عام 1957 م، لغتها الرسمية هي الإنجليزية وعملتها هي السيدي. 

مكة أفريقيا الغربية.. قصة أكبر المساجد التاريخية فى غانا
مكة أفريقيا الغربية.. قصة أكبر المساجد التاريخية فى غانا
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