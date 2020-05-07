الزواج قبل رمضان.. عادة توجد فى ثلاث دول أفريقية

قارة واحدة تختلف فى اللغات واللهجات كلا منها له طابعه الخاص، ولكن دائما ما توجد نقط تلاقي بين دول القارة الأفريقية فعلى الرغم من الخصوصية نجد ظاهرة الزواج فى القبائل قبل شهر رمضان الكريم تنتشر فى أكثر من دولة أفريقية.





شهرا كريم امتزج قدومه بالفرح والبهجة حتى أنه يتم التحضير له قبل شهور من قدومه هو شهر رمضان الكريم فالزواج ظاهرة فى الكثير من القبائل فمثلا نجد أن شهر رمضان فى جزر القمر مختلف جدا حيث نجد أن الاحتفال بالشهر المبارك منذ دخول شهر شعبان، كما أن شعب جزر القمر يحبذ الزواج قبيل شهر رمضان.





الزواج فى تشاد





أما فى تشاد تكثر الزيجات قبيل شهر رمضان وذلك اعتقادا منهم أن هذا الزواج يكون مباركا، أما الغرائب فى بوركينا فاسو حيث أن تشهد البلاد إقبال كثير من الشباب على الزواج قبل حلول الشهر المبارك وذلك تيمنا بالزواج فيه، حتى أننا نجد حفلات زواج جماعية، خاصة فى نهاية شهر شعبان. حيث أن تشهد البلاد إقبال كثير من الشباب على الزواج قبل حلول الشهر المبارك وذلك تيمنا بالزواج فيه، حتى أننا نجد حفلات زواج جماعية، خاصة فى نهاية شهر شعبان.





كما تتحول الشوارع فى بوركينا فاسو فى شهر رمضان، لمحال مؤقتة لبيع مستلزمات شهر رمضان فتجد السيدات عن أكثر مشاركة في عمليات البيع. فى شهر رمضان، لمحال مؤقتة لبيع مستلزمات شهر رمضان فتجد السيدات عن أكثر مشاركة في عمليات البيع.





ومن العادات التي يمكن اعتبارها مظهرًا للاحتفاء بشهر رمضان في "