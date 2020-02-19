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أخبار البلد

أول تعليق من الإمارات على الهجوم الإرهابي بكنيسة غربي بوركينا فاسو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:22 م
هجوم على كنيسة بوركينا
هجوم على كنيسة بوركينا فاسو
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سعيد العربي


أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في شمال غرب بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

 

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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