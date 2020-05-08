تكثيف حملات رش وتطهير وتعقيم القرى والمدن بالبحيرة

واصلت الوحدات المحلية بالتنسيق الإدارات الصحية والبيئة بمحافظة البحيرة أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم كافة المنشآت والشوارع بالقرى والمدن فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.





وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات الصحية عدة حملات مكثفة ومكبرة، ففى دمنهور قامت الوحدة المحلية برئاسة محمد خميس اليوم مع اللحظات الأولى لفرض حظر التجول بالتنسيق مع منى شهاب مدير إدارة البيئة بالمحافظة بتنظيم حملة نظافة ورش وتطهير شوارع منطقة الروضة والمعهد الدينى فى كلا الاتجاهين بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا بدمنهور والمنطقة شبرا.





واشتملت الأعمال وجود وحدة كنس الشارع وكذا أعمال الرش والتعقيم والتطهير للشارع والرصيف الفاصل للجانبين والأرصفة الجانبية وواجهات المحال والمنازل.





وفى مركز ومدينة ايتاى البارود أكد محمد كجك رئيس المدينة على تكثيف حملات الرش لتطهير وتعقيم الشوارع بالقرى والمدينة خاصة بالمناطق التى ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا وبالمخالطين لهم .





كما شهدت قريتى كوم الفرج والتحرير بمركز أبو المطامير حملة مكبرة لرش وتعقيم القريتى بعد ظهور 9 حالات إصابة بفيروس كورونا ووفاة سيدة وذلك لوقاية أهالى القريتين والمخالطين من انتقال العدوى إليهم.





فيما قاد الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والسكان حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم مستشفى الصدر التى يجرى فيها أخذ عينات المصابين والمشتيه فيهم وذلك بعد إصابة 8 أشخاص من طاقم التمريض بفيروس كورونا.





وفى مركز ومدينة كفر الدوار قاد اللواء المهندس أحمد مرزوق رئيس المدينة عدة حملات لرش وتعقيم المناطق التى ظهرت بها حالات إصابة بفيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين





وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف عمل الحملات اليومية التى تنفذها المحافظة والوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين واستغلال خلو الشوارع من المارة بإمتثال المواطنين لقرار حظر التجول لتعقيم الشوارع وواجهات المحال والمنازل وأماكن الإنتظار، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات .



