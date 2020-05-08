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محافظات

توريد 144 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى
تشهد محافظة البحيرة استمرار أعمال توريد الأقماح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة اليوم الجمعة وسط إجراءات وتدابير مشددة لوقاية العاملين والموردين من فيروس كورونا المستجد.

أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 144454 طن من الأقماح حتى صباح اليوم الجمعة ٨ مايو، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لإستلام القمح هذا العام هي ٣٢ صومعة وشونة متمثلة فى ٢٧ شونة و٥ صوامع مطورة.

وأضاف، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقًا لدرجة النظافة المحددة، هى ٦٧٠ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٢.٥ قيراط، و٦٨٥ جنيهًا للإردب بدرجة ٢٣ قيراط، و٧٠٠ جنيه للإردب بدرجة ٢٣.٥ قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا. 

وأكد أنها يجب أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

توريد 144 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة
توريد 144 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة
توريد 144 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة
توريد 144 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة
توريد 144 ألف طن قمح بصوامع وشون البحيرة
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