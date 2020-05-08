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أخبار البلد

بعد فيديو تعذيب القطة حتى الموت..تصدر هاشتاج# حوار القصة تويتر ومغردون: الإنسان أخطر مخلوق على الأرض

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج #حوار القصة عقب انتشار فيديو لفتاتين يعذبن قطة صغيرة حتى الموت 

وتفاعل عدد من مستخدمي تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:

كانت بتعيط زي بيبي صغيره
حرفيا مع كل صرخة طلعت منها كنت بحس روحي بتتسحب
وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
"إن كان نصيبك من الدنيا لين قلبك ،فقد نجوت"
الإنسان أخطر مخلوق على وجه الكره الارضيه!
إياك أن تؤذي روحا لا تستطيع رد أذاك إلا بأنين لا يسمعه إلا الله..
دا الي وصانا علية الرسول حسيي الله و نعمة و كيل 
انا مش عارفة انام من بشاعة الفيديو 
دول بنات مش متربيه و اكيد عندهم حالة نفسية


والجدير بالذكر تداول رواد التواصل الاجتماعي  أمس مقطع فيديو مصورا يظهر فيه مجموعة من الفتيات يعذبن قطة صغيرة بشكل وحشي حتي الموت

وأعلنت السلطات الماليزية اليوم القبض علي الفتاتين الذين قاموا بنشر فيديو تعذيب القطة الصغيرة وتبين انه نتيجة حالة نفسية بتعذيب الحيوانات
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