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محافظات

تموين الأقصر: توريد 8500 طن و255 كيلو قمح لشون وصوامع المحافظة

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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شمس يونس

استمرت شون وصوامع محافظة الأقصر فى استقبال توريد الاقماح وذلك فى إطار موسم حصاد وتوريد القمح والذى انطلق منذ منتصف أبريل الماضي ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس " كورونا "، وتم توزيع كمامات ومطهرات على العاملين بتلك الشون ومنع التكدس والازدحام.

وقال الدكتور تامر مختار  وكيل وزارة التموين بالأقصر إنه تم حتى اليوم توريد 8500 طن و255  كيلو قمح  فى بنكر إسنا وصومعة أرمنت وذلك منذ بدء التوريد مشيرا إلى أنه تم تجهيز البناكر والشون بإسنا وأرمنت، وتبخيرها ورشها بمضادات الحشرات إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المحصول من الأمطار والتقلبات الجوية وذلك قبل استلام الأقماح من المزارعين والموردين.

 وأوضح " مختار"  أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر تصل إلى ٣٤ ألفا طن  مشيرا بان ٢٠السعة التخزينية لبنكر اسنا 23  ألف طن و٥ آلاف طن سعة شونة بنكر إسنا  و1000 طن سعة خليتين بصومعة أرمنت و٥ ألاف طن بشونة أرمنت.

وأشار وكيل الوزارة  بأن مساحة المساحة المنزرعة بمحصول القمح بالأقصر تصل الى  ٤١ ألفا و٣٧١ فدانا ومن المتوقع أن تنتج ما يقرب من ٢٠ إلى ٢٣ ألف طن موضحا بان توريد محصول القمح  يتم إختياريا لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية حسب الأسعار المقررة بواقع  ٦٧٠  جنيه للأردب زنة ١٥٠ كيلوجرام درجة نظافة 22.5 قيراط و 685 جنية للاردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 23.0 قيراط و 700  جنيه للأردب زنة ١٥٠ كيلوجرام درجة نظافة 23.5 قيراط.

جدير بالذكر ان تسويق المحصول موسم 2020  يقتصر فقط لحساب الهيئة العام للسلع التموينية على ٤ جهات هى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة  للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى تلك الجهات إستلام كميات القمح المنتج محليا من الموردين حسب المواصفات المقررة وذلك بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزراة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهلت مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التى تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركة المطاحن.

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