البطالة في أمريكا تصل لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية.. وهكذا علق ترامب

كلف فيروس كورونا المستجد، الولايات المتحدة الأمريكية، فقدان وظائف بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال أبريل الماضي.





ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، ارتفع معدل البطالة لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية بنسبة 14.7٪ عندما واجهت الولايات المتحدة أكبر أزمة اقتصادية لها منذ قرن تقريبًا.





وكشف التقرير الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن سوق العمل في الولايات المتحدة فقد نحو 20.5 مليون وظيفة خلال أبريل مقارنة مع فقدان 870 ألف وظيفة في مارس بعد تعديل البيانات بالرفع.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يشهد سوق العمل الأمريكي فقدان نحو 22 مليون وظيفة خلال أبريل الماضي.





ومنذ شهر ونصف، ومع تطبيق الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق، تقدم أكثر من 33 مليون شخص بطلبات للحصول على إعانات البطالة.





وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأمر قائلا في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن أرقام البطالة في الولايات المتحدة، غير مفاجئة وكان يتوقعها.