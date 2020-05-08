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أخبار البلد

الرى: تنفيذ 11 قرار إزالة مباني بـ أسيوط

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء وبناءًا على توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائيه والرى تم إزالة مبانى مخالفة.

وأضافت وزارة الري في بيان، أنه تم تنفيذ ١١ قرار ازاله مبانى خرسانه وبلوك بناحيه خلف مسجد التقوى الوليديه ثان أسيوط على مسطح ٦٦٠ م٢ وذلك بوجود قوات الشرطه وتحت إشراف مهندسي الإداره.

وذلك بناء على تعليمات المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلي بإسنا وتحت إشراف المهندس مدحت عاطف مدير عام الاداره والمهندس جلال لطفي مفتش نيل أسيوط و المهندس إكرام اسحق جشنى نيل اسيوط، والمهندس حسين جمال مهندس نيل اسيوط.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى إستمرارها ببذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف..وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث

الرى: تنفيذ 11 قرار إزالة مباني بـ أسيوط
الرى: تنفيذ 11 قرار إزالة مباني بـ أسيوط
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