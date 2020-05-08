بملابس سوداء.. حلا شيحة برفقة أحمد حاتم والجمهور: منك لله

نشر الفنان أحمد حاتم، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، برفقة الفنانة حلا شيحة.
وعلق الفنان أحمد حاتم على الصورة قائلًا:" الله يرحمك يا هشام..ربنا يصبرك يا فرح، اكيد ظالمينك يا حبيبتي..#خيانة_عهد".
ونهالت بعض التعليقات بالغضب على الصورة التى قام بنشرها الفنان أحمد حاتم برفقة الفنانة حلا شيحة ، معلقين :" منك لله ياشيخة".
وظهرت الفنانة حلا شيحة ، بإطلالة بسيطة بملابس كاجوال سوداء ، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.
و غضب الجمهور من الفنانة حلا شيحة ، مساء أمس بعد خيانتها فى مسلسل "خيانة عهد" التى قامت فيه الفنانة حلا شيحة، بقتل الفنان خالد أنور، وذلك حين كشف امرها، وعرف حقيقة إتفاقها مع جومانا مراد لكي تجعله يدمن، حيث تواجد في منزل جومانا وقام بطلب رقم حلا شيحة من هاتفها ليجده مسجلا باسمها "فرح" كما رن الهاتف في المنزل ليجدها مختبئة خلف الستائر.