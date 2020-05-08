AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس سوداء.. حلا شيحة برفقة أحمد حاتم والجمهور: منك لله

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:54 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشر الفنان أحمد حاتم، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، برفقة الفنانة حلا شيحة.

وعلق الفنان أحمد حاتم على الصورة قائلًا:" الله يرحمك يا هشام..ربنا يصبرك يا فرح، اكيد ظالمينك يا حبيبتي..#خيانة_عهد".

ونهالت بعض التعليقات بالغضب على الصورة التى قام بنشرها الفنان أحمد حاتم برفقة الفنانة حلا شيحة ، معلقين :" منك لله ياشيخة".


وظهرت الفنانة حلا شيحة ، بإطلالة بسيطة بملابس كاجوال سوداء ، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من الماكياج وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

و غضب الجمهور من الفنانة حلا شيحة ، مساء أمس بعد خيانتها فى مسلسل "خيانة عهد" التى قامت فيه  الفنانة حلا شيحة، بقتل الفنان خالد أنور، وذلك حين كشف امرها، وعرف حقيقة إتفاقها مع جومانا مراد لكي تجعله يدمن، حيث تواجد في منزل جومانا وقام بطلب رقم حلا شيحة من هاتفها ليجده مسجلا باسمها "فرح" كما رن الهاتف في المنزل ليجدها مختبئة خلف الستائر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برفقة زوجها.. أحدث ظهور لعبير صبرى عبر إنستجرام

جومانا مراد تروج لـ "خيانة عهد" بهذه الطريقة.. صورة

حلا شيحة توجه رسالة للمؤلف أحمد عادل.. شاهد

فرح ليه بتعمل كدة.. حلا شيحة تشوق متابعيها بسؤال من خيانة عهد

بسبب مشهد جنازة ابن يسرا .. الجمهور يبحث عن خيانة العهد الحلقة 14

خيانة عهد الحلقة 14 .. حلا شيحة تقتل خالد أنور

ترشيحاتنا

خيانة عهد يجتاح جوجل بسبب مشهد يسرا

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

جمال شعبان يكشف عن أعراض الذبحة الصدرية وأنواعها.. فيديو

الصحة: تعديل السلوك كلمة السر للسيطرة على فيروس كورونا

شهر العسل.. شاهد | ياسمين صبري منسجمة مع أحمد أبو هشيمة

من أول يونيو.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة بالشوارع والمواصلات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة تصنيع موديل لـ تويوتا لاند كروزر بعد توقفه 36 عاما.. تعرف عليه.. صور

بملابس متشابهة .. شاهد| ريهام أيمن برفقة ابنتها في عيد ميلادها

بملابس سوداء.. حلا شيحة برفقة أحمد حاتم والجمهور: منك لله