بملابس سوداء.. حلا شيحة برفقة أحمد حاتم والجمهور: منك لله

قامت فيه الفنانة

، بقتل الفنان خالد أنور، وذلك حين كشف امرها، وعرف حقيقة إتفاقها مع جومانا مراد لكي تجعله يدمن، حيث تواجد في منزل جومانا وقام بطلب رقم حلا شيحة من هاتفها ليجده مسجلا باسمها "فرح" كما رن الهاتف في المنزل ليجدها مختبئة خلف الستائر.

و غضب الجمهور من الفنانة حلا شيحة ، مساء أمس بعد خيانتها فى مسلسل "خيانة عهد" التى