243 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 243 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 26230.





قال رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب إن بلاده أعدت خطة الخروج تدريجيا من الحجر الصحي، لافتا إلى أن الخطة بدأ اعدادها مع أعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن الفرنسية، وتم عرضها على الرئيس ماكرون ووافق عليها.













وأوضح إدوار فيليب أنه سيتم بدء الرفع التدريجي للحجر الصحي بداية من 11 مايو، مؤكدا أن فرنسا تحاول صنع توافق بين العودة إلى الحياة الطبيعية ومنع تفشى وباء فيروس كورونا مرة أخرى.





وأضاف رئيس الحكومة الفرنسية أن هناك منطقتين مهددتين بعودة انتشار فيروس كورونا بصور كبيرة لذلك ستظل المدارس والحدائق مغلقة بهما.





وأعلنت السلطات الفرنسية، أمس الخميس، أن حدود البلاد ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، برغم إعلان بدء فتح الإغلاق المفروض بسبب فيروس كورونا.