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أخبار البلد

شاهد.. أصغر طفل عائدًا من أمريكا يوجه رسالة لوزيرة الهجرة من الحجر الصحي

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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سعيد العربي

وجه طفل مصري عائدا من أمريكا، ضمن المصريين العالقين رسالة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة من داخل الحجر الصحي بمرسى علم.



وقال الطفل، في مقطع فيديو، حصل عليه "صدى البلد" من داخل الحجر الصحي بمرسى علم " انا اسمي بونبوني جي من امريكا لمصر بشكر طنط نبيلة، وطنط ايمان، وانا مبسوط هنا وانا بحب مصر".



واستقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح الثلاثاء الماضي رحلة طيران استثنائية قادمة من مدينة واشنطن الأمريكية، على متنها نحو 290 مصريا من العالقين في أمريكا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.


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ووصلت الرحلة رقم ms982 والتى سيرتها شركة مصر للطيران، بعد ساعات إلى مطار مرسى علم الدولي، وتم إنهاء إجراءات وصول جميع الركاب القادمين عليها، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


يذكر أن وزارة الطيران المدنى أعلنت عن تسيير نحو 22 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.



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وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

 

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