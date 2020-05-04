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أخبار البلد

250 ألف حالة.. حصيلة وفيات كورونا في تزايد مستمر

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:52 م
كورونا فى العالم
كورونا فى العالم
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ا ش ا
تخطت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد، اليوم /الاثنين/ حاجز الـ250 ألف وفاة في مختلف أنحاء العالم.


وحسب الأرقام التي يقدمها موقع "وورلد ميترز"، استنادا إلى الإحصائيات الرسمية من مختلف دول العالم، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، فإن عدد وفيات كورونا بلغ 250073 حالة وفاة، حتى الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت جرينتش.


أما عدد الإصابات الإجمالي فناهز 3 ملايين و604 آلاف، مقابل نحو مليون و169 ألف حالة تماثلت للشفاء.


من جانبها، ذكرت قناة (روسيا اليوم) أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بمليون و199 ألفا و122 حالة وحصيلة الوفيات جراءه 69035 حالة.


وتأتي إسبانيا في المركز الثاني من حيث الإصابات بـ248301 حالة والرابعة من حيث الوفيات الناجمة عن المرض نفسه بـ25428 حالة.. فيما تحتل إيطاليا الموقع الثالث من حيث عدد الإصابات بـ211938 حالة والمركز الثاني من حيث وفيات الجائحة بـ29079 حالة.. بينما تعتبر بريطانيا الدولة الرابعة عالميا من حيث الإصابات بـ190584 حالة والثالثة من حيث المتوفين بـ28734 حالة.
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