تعليق طارق حامد بعد إلغاء مرتضى منصور العقوبة الموقعة عليه

وجه طارق حامد ، نجم خط وسط فريق الكرة بنادي الزمالك ومنتخب مصر، الشكر لمرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض على الغاء العقوبة المالية التي وُقعت عليه من قبل بسببظهوره مع رامز جلال.





وقال حامد في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيى على شاشة قناة الزمالك : "مرتضى منصور يعاملنا كالأب، وتقبلت تمامًا العقوبة المالية عند توقيعها عليّ ولكنني لم أكن أعلم أنه مقلب".





وظهر طارق حامد امس الجمعة في برنامج رامز مجنون رسمي، وبعد انتهاء البرنامج قرر المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رفع الغرامة الموقعة على طارق حامد