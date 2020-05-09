ابن الطبيب المصري المتوفي بكورونا في الكويت يكشف كواليس إصابته

توفى أول طبيب في الكويت، جراء إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث اتضح أنه الطبيب المصري طارق مخيمر ، حسبما أكدت وسائل إعلام كويتية.





ونقلت صحيفة "الأنباء" عن ابن الطبيب المصري طارق مخيمر المتوفي جراء فيروس كورونا قوله إن والده أصيب منذ نحو أسبوعين.





وأوضح حسبما تنقل عنه الصحيفة أن والده الطبيب المصري أصيب بفيروس كورونا أثناء اثناء عمله بمستشفى الصباح.





اقرأ أيضا:





وأضاف أن الطبيب المصري أصيب بالفيروس منذ أسبوعين، ثم دخل المستشفى حيث سائت حالته هناك، مما أدى إلى نقله للعناية المركزة منذ نحو أسبوع.





وأشار محمد طارق مخيمر إلى أنه عقب إصابة والده ه تم فحص جميع من في المنزل من أسرته وجاءت النتيجة سلبية للجميع، وفقا للصحيفة، حيث تتكون الأسرة من الزوجة و3 أطفال أصغرهم عمره 14 عاما.





من جانبه يقول علاء ابراهيم زميل الطبيب المصري الراحل إنه كان يعمل في الكويت منذ اكثر من ٢٠ عامًا وعمل في مستشفى زين، مؤكدا أنه كان محبوبا بين زملائه والمرضى أيضا.





وفي وقت سابق أعلنت الصحة الكويتية وفاة اول طبيب في الكويت بعد إصابته بعدوى "كوفيد-19" موضحة أنه الطبيب طارق مخيمر الذي يعمل في تخصص الانف والأذن والحنجرة بمستشفى زين والصباح.



