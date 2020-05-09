AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ابن الطبيب المصري المتوفي بكورونا في الكويت يكشف كواليس إصابته

السبت 09/مايو/2020 - 01:59 ص
الطبيب المصري طارق
الطبيب المصري طارق مخيمر المتوفي بكورونا في الكويت
Advertisements
قسم الخارجي
توفى أول طبيب في الكويت،  جراء إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث اتضح أنه الطبيب المصري طارق مخيمر، حسبما أكدت وسائل إعلام كويتية.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن ابن الطبيب المصري  طارق مخيمر المتوفي جراء فيروس كورونا قوله إن والده أصيب منذ نحو أسبوعين.

وأوضح حسبما تنقل عنه الصحيفة أن والده الطبيب المصري أصيب بفيروس كورونا أثناء اثناء عمله بمستشفى الصباح.

اقرأ أيضا: 

وأضاف أن الطبيب المصري أصيب بالفيروس منذ أسبوعين، ثم دخل المستشفى حيث سائت حالته هناك، مما أدى إلى نقله للعناية المركزة منذ نحو أسبوع.

وأشار محمد طارق مخيمر إلى أنه عقب إصابة والده ه تم فحص جميع من في المنزل من أسرته وجاءت النتيجة سلبية للجميع، وفقا للصحيفة، حيث تتكون الأسرة من الزوجة و3 أطفال أصغرهم عمره 14 عاما.

من جانبه يقول علاء ابراهيم زميل الطبيب المصري الراحل إنه كان يعمل في الكويت منذ اكثر من ٢٠ عامًا وعمل في مستشفى زين، مؤكدا أنه كان محبوبا بين زملائه والمرضى أيضا.

وفي وقت سابق أعلنت الصحة الكويتية  وفاة اول طبيب في الكويت بعد إصابته بعدوى "كوفيد-19" موضحة أنه الطبيب طارق مخيمر الذي يعمل في  تخصص الانف والأذن والحنجرة بمستشفى زين والصباح.

بدروه نعى وزير الصحة الكويتي  باسل الصباح الطبيب الراحل قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ د. طارق حسین مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زین متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطبيب البطل.. وفاة أول استشاري عربي بفيروس كورونا في بريطانيا .. تفاصيل

نجوم ومشاهير لبنان يقدمون تحية خاصة للقطاع الطبي بهذه الطريقة.. فيديو

وفاة أول طبيب فى الكويت بـ فيروس كورونا.. ووزير الصحة ينعيه

وفاة أول طبيب مصري جراء فيروس كورونا في الكويت

طبيب الكويت الأول خارج مصر.. 95 مصابا و8 شهداء فى صفوف الجيش الأبيض بسبب كورونا

عمره 62 سنة ويعمل بالكويت منذ 20 عاما ..التفاصيل الكاملة لوفاة أول طبيب مصري بالخارج بسبب كورونا

ترشيحاتنا

3 سيناريوهات.. وزير الشباب والرياضة يحسم لـ صدى البلد مصير مسابقة الدوري

رحاب الجمل: محمد رمضان يتعرض لهجوم مبالغ فيه من زملاء له في الوسط الفني

دراسة جديدة: نقص فيتامين د يعرضك لخطر الإصابة بـ كورونا

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

أحمد زاهر يجتاح جوجل بسبب علاء مبارك

بعد إعلان زواجه من غادة عبد الرازق.. شاهد أحدث ظهور لـ هيثم زنتيا

AdvertisementS

عقد قران رامي صبري لاعب انبي على الإعلامية شيما صابر

قرار جديد.. مرتضى منصور: طارق حامد راجل ولقن رامز جلال علقة ساخنة

بـ 65 دولارا.. شركة أدوية في بنجلاديش تنتج علاجا لفيروس كورونا

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

لم يلتزموا .. كارثة على كورنيش البحر بالإسكندرية بسبب كورونا ..صور

وفاة أول طبيب من الجيش الأبيض متأثرا بفيروس كورونا بالشرقية

التعليم: لا تتزاحموا عند تسليم أبحاث الطلاب في المدارس.. واستخدموا الكمامات والمطهرات

أخبار البرلمان.. تعرف على عقوبة عدم ارتداء الكمامة.. و10 تصريحات مهمة لـ علي عبد العال

رغم حبسه بتهمة تهريب الآثار.. ظهور الممثل بطرس غالي في مسلسل عادل إمام

أب يتحرش بابنته.. والأم: مصدومة بعد 20 سنة جواز وطلبت الطلاق

أخبار الفن.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في شهر العسل.. أحدث ظهور لزوج غادة عبد الرازق الجديد

دعاء قبل النوم من 16 كلمة يحفظك من فجأة البلاء والمصائب.. ردده النبي 3 مرات كل ليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | سيارات العالمى كريستيانو رونالدو

طريقة عمل الكابتشينو

أيها أجمل؟.. جولة على إطلالات سيرين عبدالنور خلال برنامجها الرمضاني