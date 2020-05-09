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تطوير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية بدعم مجتمعي| تفاصيل

السبت 09/مايو/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد جزر الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات الطبية الخاصة، تفاصيل تطوير مستشفى القنايات الكبرى بمحافظة الشرقية بدعم مجتمعي. 

وأضاف حزر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء DMC"، على قناة "إكسترا نيوز":"نعمل حاليًا على إنشاء جناح عمليات مركزي، وهنعمل عمليات قلب مفتوح، وخلال شهر أو شهرين هيتعمل فيها أول عملية قلب مفتوح". 

وأشار إلى أن هذا الأمر يرجع إلى عام 2010، حيث قررت المؤسسة القيام بدور مجتمعي، ومساعدة المجتمع وتطوير أقرب مستشفى مركزي لمستشفانا، لكن جرى صرف النظر عنه الأمر بسبب بعض بسبب المعوقات الإدارية. 

وأكمل:" تم تخصيص ميزانية 7 ملايين جنيه، ووصلنا 11 مليون وعملنا على المستشفى 5 أشهر متواصلة، موضحا أنها تعتبر أول عناية مركزة للأطفال.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
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