رغم حبسه بتهمة تهريب الآثار.. ظهور الممثل بطرس غالي في مسلسل عادل إمام

برغم حبس الفنان بطرس غالي في تهمة تهريب أثار، وقضائه عقوبة 30 عاما، ظهر بصحبة الزعيم عادل إمام فى مسلسله الجديد "فلانتينو"، بشخصية رأفت الجواهري الذي اشترت منه أسرة فلانتينو شبكة ابنهما رفاعة.
وجاء ظهور غالي بسبب أن مسلسل فلانتينو في مشاهد تم تصويرها قبل حبسه حيث تم تصوير أغلب العمل العام الماضي.
وجاء ظهور غالي بسبب أن مسلسل فلانتينو في مشاهد تم تصويرها قبل حبسه حيث تم تصوير أغلب العمل العام الماضي.
وأيضا:
ويعود عادل إمام بالعمل بعد غيابه العام الماضي عن دراما رمضان.
ويشارك في بطولة مسلسل فلانتينو إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى.
بالاضافة إلي كل من هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.
ويشارك في بطولة مسلسل فلانتينو إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري وفاء صادق، طارق الإبيارى.
بالاضافة إلي كل من هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.