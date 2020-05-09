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أخبار العالم

مرزوق الغانم ينعي الطبيب المصري المتوفى بفيروس كورونا في الكويت

السبت 09/مايو/2020 - 02:53 ص
مرزوق الغانم رئيس
مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي
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قسم الخارجي
تقدم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في الكويت بخالص العزاء لأسرة الطبيب المصري المتوفي بفيروس كورونا "كوفيد-19" طارق مخيمر.

وقال الغانم في تغريدة على تويتر "خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة أحد الأبطال البواسل الذي عمل بكل جِد وإخلاص وتفان ٍ في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الطبيب المصري الدكتور طارق حسين مخيمر الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس".

وتابع المسؤول الكويتي "اللهم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا والهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق أعلنت الصحة الكويتية  وفاة اول طبيب في الكويت بعد إصابته بعدوى "كوفيد-19" موضحة أنه الطبيب طارق مخيمر الذي يعمل في  تخصص الانف والأذن والحنجرة بمستشفى زين والصباح.

بدروه نعى وزير الصحة الكويتي  باسل الصباح الطبيب الراحل قائلا إنا لله وإنا إليه راجعون، أعزي نفسي وكل الزملاء بوفاة الأخ د. طارق حسین مخيمر، من أطباء الأنف والأذن والحنجرة في م. زین متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

فيما نقلت صحيفة "الأنباء" عن ابن الطبيب المصري  طارق مخيمر المتوفي جراء فيروس كورونا قوله إن والده أصيب منذ نحو أسبوعين.

وأوضح حسبما تنقل عنه الصحيفة أن والده الطبيب المصري أصيب بفيروس كورونا أثناء عمله بمستشفى الصباح.
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