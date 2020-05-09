مسلسل الاختيار.. شاهد كواليس خاصة من الملحمة الدرامية

بدأت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 15، بتحركات من القوات المسلحة في محيط المكان الذي يختبئ فيه الإرهابيان هشام عشماوي (أحمد العوضي)، عماد عبد الحميد (عابد عناني).



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ويقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بالتجول في شوارع العريش بملابسه المدنية، لكشف الأماكن الممكن أن يحتلها قناصة لاستهداف الجنود، كي ينصب لهم فخًا.





وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي وبطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.







