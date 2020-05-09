بالفيديو .. شاهد خطوات رفع ابحاث طلاب المدارس إلكترونيًا على منصة ادمودو

فيديو توضيحي لطريقة رفع المشروع البحثي إلكترونيًا على منصة ادمودو اليوم .

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حيث قال وزير التربية والتعليم ، أنه لرفع بحاث طلاب المدارس على منصة ادمودو الخاصة بالتواصل لابد من اتباع الخطوات التالية :





- اضغط على https://new.edmodo.com/

- تسجيل الدخول بالاسم و كلمة السر الخاصة بحساب الطالب

- وبعد الدخول على حساب الطالب سيجد الطالب ايقونة جديدة اسمها (المشروع البحثي لعام 2019/2020)

وهنا مكتوب رسالة نصها (يتم تحميل الملف الخاص بالمشروع البحثي بصيغة PDFعلى أن يكون اسم الملف يحتوي على الكود التعرفي لأحد الطلاب المشاركين بالبحث + السنة الدراسية التي يدرس بها)

- سيضغط الطالب على كلمة افتح الموجودة بجوار هذه الايقونة الجديدة

- سيجد الطالب تاريخ الاستحقاق (16 مايو 2020)

- قبل رفع البحث سيكون مكتوبا امام الطالب (المشروع البحثي .. عملك لم ينجز بعد .. انقر ادناه لاضافة استجابة نصية او ارفاق ملفات او اسقاطها مباشرة)

((لو كان الطالب يقوم بهذه العملية من خلال جهاز كمبيوتر فيمكنه اسقاط الملفات المطلوبة مباشرة بالماوس لتنتهي العملية بسهولة))

-على الطالب ان يضغط على ايقونة (ارفق) سيجد الطالب رسالة تسأله هل الملفات موجودة على الحاسب ام على اي رابط على الانترنت ام على حقيبة الظهر الموجودة على منصة ادمودو.

-لو ضغط الطالب على ملف من الحاسب ، سيختار الطالب البحث المحفوظ على الحاسب بصيغة PDF ، لتبدأ فورا عملية تحميل البحث على منصة ادمودو





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- بعد انتهاء عملية التحميل على الطالب ان يضغط على زر "تسليم الواجب" (مع العلم ان سرعة التميل معتمدة على سرعة شبكة الانترنت عند كل طالب ولهذا فهناك اسبوع كامل يمكن خلاله اختيار الوقت المناسب لدى الطالب لضمان سرعة التحميل)

- ستظهر للطالب رسالة تسأله هل انت مستعد لتسليم واجبك ؟ .. وهنا على الطالب ان يضغط نعم

- بعد ذلك ستظهر للطالب رسالة جديدة نصها (تم تقديم العمل سوف نعلم معلمك) وسيظهر البحث الذي تم تحميله بجوار هذه الرسالة

-يمكن للطالب أن يعيد ارسال الواجب اذا لزم الامر في حالة اكتشاف اي خطأ ذلك بكل سهولة من خلال الضغط على اعادة ارسال الواجب





وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة صوتية جديدة و عاجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل ساعات من بدء تسليم ابحاث طلاب المدارس .





و قال وزير التربية والتعليم : أنه بالنسبة للطلاب الذين سيطرون لتسليم ابحاثهم ورقيا ، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس ، منعا للتجمعات و الازدحام.





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه لابد من الالتزام بالجدول ، مشيرا الى ان غدا السبت سيتم تسليم ابحاث الصفين الثالث الابتدائي و الاول والاعدادي ، وبالتالي لو ذهب طلاب اي صفوف اخرى مخالفة لذلك لن يتم قبول ابحاثهم و سيكون هناك زحام "على الفاضي".





وأوضح وزير التربية والتعليم ، لا داعي للاستعجال فهناك اسبوع كامل لتسليم الابحاث ، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور في يومه.

أما عن تسليم الابحاث الالكترونية ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن المسجلين على منصة ادمودو حوالي 8 مليون ، وقال : نحن نناشد هؤلاء الطلاب الا يدخلوا على المنصة في وقت واحد ، فالتسليم يمكن ان يتم في اي وقت طوال المهلة المحددة من 9 مايو حتى 16 مايو





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطريقة تسليم المشروع نفسه ، فما أكدته الوزارة هو الاتي :





-الحل الافضل والابسط والاسهل والاضمن هو البحث الالكتروني فقط ، بحيث انه سواء كان البحث مكتوب بخط اليد أو بالكمبيوتر ، يتم تحويل البحث الكتوب بخط اليد ل بي دي اف بأي طريقة ثم ارفعه على منصة ادمودو من المنزل في اي يوم في الاسبوع وسيظهر على المنصة وينتهي الامر





-أما الطلاب المضطرون لتسليم الابحاث في المدارس ، سواء كان البحث مكتوب بخط اليد على ورق فلوسكاب او ورق عادي او بأي قلم ، لابد من وضعه في ظرف ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية وتحديد الفئة ، ويغلقه ويسلمه للمدرسة ، ويأخذ وصل الاستلام فقط.

وأكد وزير التربية والتعليم أن أي ارشادات تخالف ذلك هي ارشادات غير قانونية وسنعاقب مروجيها بالقانون.





اضغط هنا ولسماع الرسالة الصوتية التي نشرها وزير التربية والتعليم منذ قليل





وقال وزير التربية والتعليم ، أنه إذا كان الطالب سيقوم بتحميل البحث من تليفونه المحمول وليس من جهاز كمبيوتر ، فيجد الطالب مكان لرفع الملف وآخر للتعليمات وثالث للتفاصيل او ال comments .



