بالفيديو .. شاهد خطوات رفع ابحاث طلاب المدارس إلكترونيًا على منصة ادمودو

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو توضيحي لطريقة رفع المشروع البحثي إلكترونيًا على منصة ادمودو اليوم .
حيث قال وزير التربية والتعليم ، أنه لرفع بحاث طلاب المدارس على منصة ادمودو الخاصة بالتواصل لابد من اتباع الخطوات التالية :
- اضغط على https://new.edmodo.com/
- تسجيل الدخول بالاسم و كلمة السر الخاصة بحساب الطالب
- وبعد الدخول على حساب الطالب سيجد الطالب ايقونة جديدة اسمها (المشروع البحثي لعام 2019/2020)
وهنا مكتوب رسالة نصها (يتم تحميل الملف الخاص بالمشروع البحثي بصيغة PDFعلى أن يكون اسم الملف يحتوي على الكود التعرفي لأحد الطلاب المشاركين بالبحث + السنة الدراسية التي يدرس بها)
- سيضغط الطالب على كلمة افتح الموجودة بجوار هذه الايقونة الجديدة
- سيجد الطالب تاريخ الاستحقاق (16 مايو 2020)
- قبل رفع البحث سيكون مكتوبا امام الطالب (المشروع البحثي .. عملك لم ينجز بعد .. انقر ادناه لاضافة استجابة نصية او ارفاق ملفات او اسقاطها مباشرة)
((لو كان الطالب يقوم بهذه العملية من خلال جهاز كمبيوتر فيمكنه اسقاط الملفات المطلوبة مباشرة بالماوس لتنتهي العملية بسهولة))
-على الطالب ان يضغط على ايقونة (ارفق) سيجد الطالب رسالة تسأله هل الملفات موجودة على الحاسب ام على اي رابط على الانترنت ام على حقيبة الظهر الموجودة على منصة ادمودو.
-لو ضغط الطالب على ملف من الحاسب ، سيختار الطالب البحث المحفوظ على الحاسب بصيغة PDF ، لتبدأ فورا عملية تحميل البحث على منصة ادمودو
- بعد انتهاء عملية التحميل على الطالب ان يضغط على زر "تسليم الواجب" (مع العلم ان سرعة التميل معتمدة على سرعة شبكة الانترنت عند كل طالب ولهذا فهناك اسبوع كامل يمكن خلاله اختيار الوقت المناسب لدى الطالب لضمان سرعة التحميل)
- ستظهر للطالب رسالة تسأله هل انت مستعد لتسليم واجبك ؟ .. وهنا على الطالب ان يضغط نعم
- بعد ذلك ستظهر للطالب رسالة جديدة نصها (تم تقديم العمل سوف نعلم معلمك) وسيظهر البحث الذي تم تحميله بجوار هذه الرسالة
-يمكن للطالب أن يعيد ارسال الواجب اذا لزم الامر في حالة اكتشاف اي خطأ ذلك بكل سهولة من خلال الضغط على اعادة ارسال الواجب
وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة صوتية جديدة و عاجلة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قبل ساعات من بدء تسليم ابحاث طلاب المدارس .
وأضاف وزير التربية والتعليم : اذا كان هناك فريق عمل سيكون اسم الملف باسم الطالب الذي يقوم برفعه حسب الإرشادات (الرقم التعريفي متبوعًا بالسنة الدراسية) ثم نكتب الارقام التعريفية لباقي الطلاب في المجموعة "في خانة التفاصيل" .