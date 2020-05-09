أي منها الأفضل؟.. أبرز سماعات الأذن اللاسلكية بسعر منافس وميزات جديدة





وتعد شركة آبل الأمريكية هي الرائدة في سوق سماعات الأذن اللاسلكية، والتي قامت بالتسويق لأول سماعة إيربودز من إنتاجها في 19 ديسمبر 2016، مع إمكانية تشغيلها كسماعات بلوتوث مع أجهزة آبل والأجهرة الأخرى التي تدعم التشغيل عبر البلوتوث، ولكن ما هي أبرز سماعات الأذن اللاسلكية.





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وخلال الشهر الجاري أطلقت بعض شركات التقنية الشهيرة، سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها، ومن بينهم شركة هونر الصينية التى أعلنت عن أول سماعة لاسلكية لها أمس، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز مواصفات سماعات الأذن اللاسلكية في عام 2020:





- سماعات آبل AirPods Pro:





تعد سماعات شركة آبل AirPods Pro، أفضل منتج في سوق سماعات الأذن اللاسلكية، نظرا لتصميمها الفائق، وملاءمتها العالية للأذن، مع دعم ميزة حجب الضوضاء، وتقديم صوت أفضل ووزن أخف، وتأتي AirPods Pro، بتصميم مريح مع أطراف من السليكون المرن، مزودة برقاقة H1، والتي توفر عمر بطارية أطول مع صوت أفضل، إلى جانب دعم الوصول لمساعد الصوتي سيري Siri، وتوفر بطارية ايربودز ما يصل إلى خمس ساعات من الاستماع، وحوالي أربعة ساعات ونصف من الاستماع عند تفعيل ميزة حجب الضوضاء، وذلك بسعر 249 دولار أمريكي، أى ما يعادل حوالى 3920 جنيه مصرى.





- سماعات سامسونج Galaxy Buds X:





تتوفر سماعات سامسونج Galaxy Buds X، بسعر 140 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 2200 جنيه مصرى، والتى تنافس سماعات آبل بسعر أقل ومميزات أكثر، حيث تأتي بتصميم صغير الحجم مناسبة لحجم الأذن شبيه بحبات الفول، وتتميز سماعات سامسونج Galaxy Buds X اللاسلكية بأنها تحتوى على تكنولوجيا عازلة للأصوات المحيطة وبدقة أداء صوتى عالية، بحيث تفصل المستخدمين عن العالم الخارجى، على مساحة ب 4 جيجا بايت حيث يمكنك تحميل الأغانى والموسيقى التى تريدها، مع دعم هواتف ايفون وأجهزة iOS، 60 دقيقة من الاستماع عند شحنها لمدة 3 دقائق فقط.





- سماعات هواوي FreeBuds 3i:





توفر سماعة هواوي FreeBuds 3i، ميزة إلغاء الضوضاء وتتميز بمحركات ديناميكية بقياس 10 ميلليمتر للحصول على صوت قوي، ومزودة بمعالج HiSilicon Kirin A1، الذي يدعم الاتصال لاسلكيًا بالبلوتوث 5.1 بالوضع المزدوج​​، مما أتاح لسماعة الأذن تقديم صوت ستريو بوقت استجابة يصل إلى 190 ميللي ثانية، تأتي سماعة FreeBuds 3i، بميكروفونين متجهين للخارج لإلتقاط الصوت بين الضوضاء البيئية وميكروفون واحد داخلي يستقبل الصوت داخل الأذن لتحسين جودة المكالمة، ويمكنها إيقاف التشغيل تلقائيا عند إخراج السماعة من الأذن واستئناف التشغيل عند إعادة إدخالها في الأذن، وستأتي بسعر 89.99 جنيه إسترليني،أي ما يعادل 1737 جنيها مصريا.





- سماعات مايكروسوفت Surface:





تأتي سماعة Surface Earbuds اللاسلكية دون دعم ميزة إلغاء الضوضاء، مع مجموعة من المميزات التي تشمل تشغيل الموسيقى، والتكامل مع Office suite، كما تدعم المستخدم بأداء واضح في المكالمات، أو في ميزة الإملاء، كما تدعم التكامل مع برمجيات PowerPoint، كما تدعم الإيماءات، والنقر السريع، وتأتي السماعة بعمر شحن يصل إلى 8 ساعات، و24 ساعة من الاستماع، وذلك بسعر أقل من 199 دولار أمريكي





- سماعات هونر Magic Earbuds:





تعد سماعة هونر Magic Earbuds، أول سماعات أذن لاسلكي تصنعها الشركة الصينية، تدعم تقنية إلغاء الضوضاء الهجين النشط، وإزالة أي ضوضاء يزيد مستواها عن 32 ديسيبل، بوجود ميكروفونين على الجانب الخارجي من السماعات، بهدف تأكيد اتجاه الكلام، في حين يوجد ميكروفون ثالث على الجانب الداخلي للاستماع إلى الأصوات، و تعمل لمدة 3.5 ساعات بالشحنة الواحدة، وذلك بسعر 99.90 يورو





- سماعات سوني WF-SP800N:





تأتي سماعة WF-SP800N، مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، بالإضافة إلى مقاومة الماء والغبار IP55، وتمتاز بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات مع ميزة إلغاء الضوضاء، أو 13 ساعة دون ميزة إلغاء الضوضاء، بينما تتيح حافظة الشحن من 9 إلى 13 ساعة، يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق للحصول على عمر شحن لمدة ساعة واحدة، يمكن ربط سماعة سوني مع تطبيق Headphones Connect، وتتوفر بأربة بألوان هم الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالي بسعر 200 دولار.