تنفيذ 33 حالة إزالة على أراض زراعية وأملاك دولة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ 33 حالة إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء بأحياء ومراكز المحافظة خلال يوم واحد ضمن الحملات المستمرة بصفة يومية بالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية ووحدة التدخل السريع بالمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وخاصة فى ظل قانون الطوارئ وعدم السماح للمخالفين بتحقيق مكاسب مادية وتربح من استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 ".





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائى والمخالف خاصة مع من يستغلون ظروف التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد واحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.





وأكد محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - أن حملات الازالة بمختلف المراكز والاحياء تتم تحت إشراف مباشر من قيادات المحافظة حيث يشرف نائب المحافظ المهندس عمرو عبد العال على مراكز أسيوط وإحياء شرق وغرب ويشرف السكرتير العام المهندس محمد عبد الجليل على مراكز الجنوب ويشرف السكرتير المساعد المهندس نبيل الطيبى على مراكز الشمال.





وأشار إلى أنه يتم تنفيذ الحملات باستخدام معدات وحدة الإنقاذ السريع ومعدات الحملات الميكانيكية بالاحياء والمراكز وبمشاركة رؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية مشيرا الى انه يتم التعامل بكل حسم مع جميع المخالفات بدون اى استثناء لإزالة كافة التعديات والمخالفات فى مهدها وحفاظًا على حق الدولة وحماية للارض الزراعية واراضى املاك الدولة مع التشديد على رؤساء المراكز والاحياء لإحالة تلك المخالفات الى النيابة العسكرية.





وأضاف أن الحملة المكبرة بحى غرب استهدفت إزالة بعض تعديات المحلات وتحويل بعض الوحدات سكنية الى محلات بمنطقة الاربعين تحت اشراف محمد بشير رئيس الحى ونوابه ومساعديه .





كان محافظ أسيوط ناشد المواطنين الإلتزام والبقاء في المنازل قدر الإمكان ومنع التجمعات بالتنسيق بين المحافظة ومديرية أمن اسيوط والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم وحياة المواطنين وتجنبا لنشر العدوى بالفيروس والحد من انتشار الفيروس وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



