جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة حادث في غزة
ناقد رياضي يكشف: بعض جماهير المغرب شجعت بنين.. وهذا سبب توجه حسام حسن لهم
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
مع برودة الطقس.. احذر نقص هذه الفيتامينات في جسمك
شروط التقديم لمسابقة الأم المثالية لعام 2026
وزارة الخارجية الأمريكية: نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ خاصة بالولايات المتحدة
ترامب: لسنا في حرب مع فنزويلا.. والانتخابات لن تجرى الشهر المقبل
مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يتهم أمريكا بارتكاب هجوم مسلح غير شرعي على بلاده
سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
أخبار أسوان..متابعة ميدانية لمشروعات مياه الشرب والطرق وإمتحانات طلاب الجامعةوزيادة للقوافل الطبية

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 5/1/2026 أحداث متنوعة .

فقد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع تحسين خدمات مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) الممول من الحكومة السويسرية، والذي يشهد حاليا إنهاء العداية النفقية أسفل شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بمزلقان الشلال، والتي تمتد من محطة جبل شيشة وصولاً إلى مناطق شرق مدينة أسوان بطول 7 كم، وبقُطر 700 مللي، وسيتم ربطه بخط 900 مللي المغذي لمناطق وسط المدينة.

بتمويل سويسري .. محافظ أسوان يتفقد مشروع تحسين خدمة مياه الشرب
واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته اليومية بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، بداية من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 155 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97%، وذلك من خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد.

محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد
قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد الموقع الذى تم إختياره لإنشاء كوبرى للمشاه بمزلقان كيما ، والذى سيتم وضع حجر الأساس له خلال أيام ، وستتحمل تكلفة المشروع شركة كيما للأسمدة حيث يأتى ذلك فى خطوة حاسمة تعكس الحرص على سلامة المواطنين وتسهيل حركة التنقل .

محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء كوبرى للمشاة بمزلقان كيما

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أول زيارة له عقب توليه مهام الشركة خلفاً للمهندس ممدوح رسلان ، وأيضاً الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة ، والوفد المرافق لهما.


محافظ أسوان: جارى إنشاء 9 محطات رفع مياه بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة

أجرى الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان زيارة تفقدية إلى كلية الآداب بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، لمتابعة أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2025– 2026، والتى يؤديها ما يقرب من 1800 طالب وطالبة موزعين على الفرق الأربع، والتي انطلقت منذ يوم 27-12-2025 وتستمر حتى 22-1-2026 .

القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب


أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بزيادة عدد القوافل الطبية المجانية لتصل إلى 8 قوافل شهرياً بدلاً من 5 قوافل ، وذلك إعتباراً من شهر يناير الجارى بما يساهم فى توسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين .


محافظ أسوان يوجه بزيادة القوافل الطبية المجانية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. صور

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

لقاء الخميسي ترد بطريقة غير متوقعة على طلاق زوجها من إيمان الزيدي.. ماذا حدث؟

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

خلافات أسرية .. العثور على فتاة المعادى المتغيبه

عمرها ما فتشت وراه.. زواج غير معلن يضع لقاء الخميسي أمام السوشيال

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

محافظ الدقهلية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة

الشروط والخطوات.. رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026

المبكبكة على أصولها.. طبق شتوي يعيد دفء البيوت

ابني مش شاطر في الدراسة.. هل كده فاشل؟

أخطاء شائعة ترتكبها الأم بحسن نية وتهدد شخصية الطفل

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

