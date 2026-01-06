أخبار أسوان..متابعة ميدانية لمشروعات مياه الشرب والطرق وإمتحانات طلاب الجامعةوزيادة للقوافل الطبية

شهدت محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق : 5/1/2026 أحداث متنوعة .

فقد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع تحسين خدمات مياه الشرب بصعيد مصر (PWMP) الممول من الحكومة السويسرية، والذي يشهد حاليا إنهاء العداية النفقية أسفل شريط السكة الحديد في المنطقة الواقعة بمزلقان الشلال، والتي تمتد من محطة جبل شيشة وصولاً إلى مناطق شرق مدينة أسوان بطول 7 كم، وبقُطر 700 مللي، وسيتم ربطه بخط 900 مللي المغذي لمناطق وسط المدينة.

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته اليومية بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، بداية من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 155 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 97%، وذلك من خلال جهاز تعمير جنوب الصعيد.

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد الموقع الذى تم إختياره لإنشاء كوبرى للمشاه بمزلقان كيما ، والذى سيتم وضع حجر الأساس له خلال أيام ، وستتحمل تكلفة المشروع شركة كيما للأسمدة حيث يأتى ذلك فى خطوة حاسمة تعكس الحرص على سلامة المواطنين وتسهيل حركة التنقل .

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى أول زيارة له عقب توليه مهام الشركة خلفاً للمهندس ممدوح رسلان ، وأيضاً الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة ، والوفد المرافق لهما.



أجرى الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان زيارة تفقدية إلى كلية الآداب بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، لمتابعة أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2025– 2026، والتى يؤديها ما يقرب من 1800 طالب وطالبة موزعين على الفرق الأربع، والتي انطلقت منذ يوم 27-12-2025 وتستمر حتى 22-1-2026 .

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بزيادة عدد القوافل الطبية المجانية لتصل إلى 8 قوافل شهرياً بدلاً من 5 قوافل ، وذلك إعتباراً من شهر يناير الجارى بما يساهم فى توسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين .



