انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا
جمال الدين: 50 مشروعًا بالقنطرة غرب الصناعية باستثمارات 1.352 مليار دولار
انفجارات غامضة تضرب مصانع الحرس الثوري في إيران .. تفاصيل
محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء كوبرى للمشاة بمزلقان كيما

محمد عبد الفتاح

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد الموقع الذى تم إختياره لإنشاء كوبرى للمشاه بمزلقان كيما ، والذى سيتم وضع حجر الأساس له خلال أيام ، وستتحمل تكلفة المشروع شركة كيما للأسمدة حيث يأتى ذلك فى خطوة حاسمة تعكس الحرص على سلامة المواطنين وتسهيل حركة التنقل .

كما سيتم بالتوازى إنشاء كوبرى آخر للمشاه أمام منطقة السيل حيث تم التنسيق مع  الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لأهمية إنشاء هذا الكوبرى للحد من الحوادث المتكررة ، وبما ينعكس فى خدمة أهالى مناطق كيما ، وعزب كيما ، والسيل الجديد ، والسيل الريفى ، والشيخ هارون.

جولة ميدانية

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والقيادات التنفيذية المختصة ، أكد محافظ أسوان على أن إنشاء الكوبرين يأتى فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم ، وتحقيق السيولة المرورية، وتسهيل حركة المشاة بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ هذا المشروعات الحيوية يأتى أيضاً فى ظل التعاون المثمر والبناء مع شركة كيما وهيئة السكك الحديدية ، ويتم حالياً الإعتماد فى الجانب الغربى على كوبرى السيل الجديد للإتجاهات المؤدية إلى كيما وعزب كيما والصداقة الجديدة والشلال ، فيما يتم رفع وإزالة أى تعديات على حرم شريط السكة الحديد ، وأيضاَ المحلات العشوائية المخالفة من أجل إنجاز الكبارى الجديدة للمشاه على الوجه الأكمل .

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين وتعريفهم بأهمية هذه الكبارى فى الحفاظ على سلامتهم من الحوادث المتكررة التى يشهدها شريط السكك الحديدية وتودى بحياة الأبرياء .

