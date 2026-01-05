محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء كوبرى للمشاة بمزلقان كيما

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بجولة ميدانية لتفقد الموقع الذى تم إختياره لإنشاء كوبرى للمشاه بمزلقان كيما ، والذى سيتم وضع حجر الأساس له خلال أيام ، وستتحمل تكلفة المشروع شركة كيما للأسمدة حيث يأتى ذلك فى خطوة حاسمة تعكس الحرص على سلامة المواطنين وتسهيل حركة التنقل .

كما سيتم بالتوازى إنشاء كوبرى آخر للمشاه أمام منطقة السيل حيث تم التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل لأهمية إنشاء هذا الكوبرى للحد من الحوادث المتكررة ، وبما ينعكس فى خدمة أهالى مناطق كيما ، وعزب كيما ، والسيل الجديد ، والسيل الريفى ، والشيخ هارون.

جولة ميدانية

وأثناء جولته برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والقيادات التنفيذية المختصة ، أكد محافظ أسوان على أن إنشاء الكوبرين يأتى فى إطار الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم ، وتحقيق السيولة المرورية، وتسهيل حركة المشاة بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم تنفيذ هذا المشروعات الحيوية يأتى أيضاً فى ظل التعاون المثمر والبناء مع شركة كيما وهيئة السكك الحديدية ، ويتم حالياً الإعتماد فى الجانب الغربى على كوبرى السيل الجديد للإتجاهات المؤدية إلى كيما وعزب كيما والصداقة الجديدة والشلال ، فيما يتم رفع وإزالة أى تعديات على حرم شريط السكة الحديد ، وأيضاَ المحلات العشوائية المخالفة من أجل إنجاز الكبارى الجديدة للمشاه على الوجه الأكمل .

وحرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين وتعريفهم بأهمية هذه الكبارى فى الحفاظ على سلامتهم من الحوادث المتكررة التى يشهدها شريط السكك الحديدية وتودى بحياة الأبرياء .