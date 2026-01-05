محافظ أسوان يوجه بزيادة القوافل الطبية المجانية لدعم الأسر الأكثر احتياجا.. صور

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بزيادة عدد القوافل الطبية المجانية لتصل إلى 8 قوافل شهرياً بدلاً من 5 قوافل ، وذلك إعتباراً من شهر يناير الجارى بما يساهم فى توسيع مظلة الرعاية الصحية والوصول بالخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة وبجودة عالية للأسر الأكثر إحتياجاً ، خاصة فى القرى والمناطق النائية والبعيدة .

وأكد المحافظ على أن هذه الخطوة تأتى ضمن جهود الدولة المستمرة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق العدالة فى توزيع الخدمات الطبية ، ويتم الإعداد الجيد للقوافل من حيث الكوادر الطبية والتجهيزات والأدوية لضمان تقديم خدمة متميزة تلبى إحتياجات المواطن الأسوانى على الوجه الأكمل .

جهود صحية

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه بناءاً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم وضع مخطط عام متكامل لمنظومة عمل القوافل الطبية المجانية ، مع العمل على زيادتها وتطوير آليات تنفيذها لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها .

ولفت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات علاجية شاملة فى العديد من التخصصات ، والتى تشمل الباطنة ، والجراحة ، وطب الأطفال ، والنساء والتوليد ، والأمراض الجلدية ، وطب الفم والأسنان ، فضلاً عن إجراء التحاليل الطبية اللازمة ، وتنظيم ندوات للتوعية والتثقيف الصحى للأهالى بما يساهم فى رفع الوعى الصحى والوقاية من الأمراض ، وأن القوافل تستهدف تغطية جميع القرى والنجوع بمختلف مراكز ومدن المحافظة .